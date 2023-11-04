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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المجلس القومى يشارك فى إفتتاح وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب جامعة الدلتا

صدى البلد

شارك المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى إفتتاح وحدة المرأة الامنة بكلية طب جامعة الدلتا .

وشهد إفتتاح وحدة المرأة الآمنة ‏حضور منى الغزالى مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى للوحدة، الدكتورة  دينا الاتربى  عضو المجلس القومى للمرأة بفرع الدقهلية، الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا، الدكتور أحمد منصور عميد كلية الطب، الدكتورة مديحة واصف وكيل الكلية لشؤون المجتمع و البيئة.


وأوضحت منى الغزالى ، أن وحدات المرأة الآمنة تستقبل السيدات ضحايا العنف من المجتمع، والتى يتم تحويلها من عيادات أخرى او تزور الوحدة طلبًا لخدمات الدعم النفسى او التوثيق للعنف او معلومات عن جهات داعمة اخرى مثل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومراكز الاستضافة او منظمات المجتمع المدنى التى تعمل  فى مجال دعم و تمكين المرأة.

وأثنت د. أمل فيليب ، على اهتمام قيادات جامعة الدلتا وكلية الطب بتبنى مبادرة إنشاء وحدة استجابة طبية للسيدات التى تتعرض للعنف "وحدة المرأة الامنة "بالمستشفى الجامعى ، و بتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة،  مشددة على أهمية دور القطاع الطبى فى حزمة الخدمات المقدمة للمعنفات حيث توفر الخدمات الصحية موردا فريدا يساعد فى تحديد النساء والفتيات اللواتى يتعرضن للعنف و توفير الرعاية المناسبة لهن و توصيلهن بخدمات الدعم الاخرى و ربما المساهمة فى منع تعرضهن للأذى فى المستقبل.

و أشارت" فيليب "، إلى أهمية  الخدمات التى يقدمها المجلس القومى للمرأة  فى جميع المجالات لدعم وتمكين المرأة ودور مكتب الشكاوى فى تقديم خدمات الدعم النفسي الأولى والخدمات القانونية للسيدات المعنفات المترددات على مكتب الشكاوى. 

وأكد الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة ، على حرص الجامعة على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية  المقدمة للمرضى ويأتى تفعيل إستجابة القطاع الطبى لإحتياجات السيدات  التى تتعرض للعنف  من اهم متطلبات معايير الجودة العالمية، مؤكدا على تقديم كافة انواع الدعم لفريق عمل وحدة المرأة الآمنة حتى يتحقق الهدف من إنشائها.

وعرض الدكتور أحمد منصور انواع العنف ضد المرأة و احدث الاحصائيات المتعلقة به وضرورة تشجيع السيدات على الافصاح عن تعرضهن للعنف حتى يتمكن الفريق الطبى من تقديم الدعم المناسب و الاحالة الى جهات داعمة أخرى ، على حرص الكلية على انشاء الوحدة ودعمها وفريقها بكل وسائل الدعم .

وأشادت الدكتورة مديحة واصف بجهود  المجلس القومى للمرأة وصندوق الامم المتحدة للسكان بتبنيهم تفعيل حزمة الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة 
وأكدت " واصف "  على حرص جميع الاطباء فى كلية الطب على معرفة بروتوكول العمل فى الوحدة و على اصرارهم على انجاح الوحدة و الوصول الى اكبر عدد من السيدات و مساعدتهن فى الحفاظ على سلامتهن و الوصول الى احتياجاتهن.

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