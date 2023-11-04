خلال الأيام المقبلة.. مسئول أمريكي يكشف عن تحول تكتيكي في حرب الإبادة الصهيونية

كشف مسؤول أمريكي ، عن حديث يدور حول تكتيكات صهيونية جديد في الحرب على غزة ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ونقل المسؤول ما تراه إدارة بايدن بتوقع انخفاض القصف الجوي الإسرائيلي مقابل المزيد من العمليات على الأرض.

وذكر أن العملية الصهيونية البرية سيكون هدفها تطهير الشبكة الواسعة من الأنفاق تحت الأرض.

ورغم مطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بسعيه لهدنة للمساعدات، إلا أن المسئول المجهول قال أن إدارة بايدن لا تشعر أنها مضطرة حتى الآن للدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف: "وقف إطلاق النار ليس في الحقيقة الكلمة التي يجب استخدامها".

لكن المسؤول، أشار إلى أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى تفعيل ما يسمى "الهدنة الإنسانية"، وأنها تؤكد لإسرائيل أنه "حتى لو كان لها الحق في الدفاع عن نفسها، فيجب عليها الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية".

وحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن إدارة بايدن تدعم هدف إسرائيل المتمثل في تفكيك قدرات حماس العسكرية، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة من بعض الديمقراطيين في الكونجرس، وحلفائها وشركائها في المنطقة، من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي وثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأن الموافقة على هدنة إنسانية ستساعد على مواجهة ضغوط متزايدة بسبب دعم واشنطن للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال المسؤولون الأربعة، إن بلينكن أكد للإسرائيليين أيضاً أن الهدنة الإنسانية ستساعدهم على كسب المزيد من الوقت للهجوم البري.

وأضاف المسؤولون، أن رسالة بلينكن للإسرائيليين كانت «لا نريد إيقافكم، لكن ساعدونا لمساعدتكم على كسب مزيد من الوقت».

وبحسب الموقع، فقد ذكر مسؤولون إسرائيليون أن مسؤولين من إسرائيل بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي أبلغوا بلينكن بأنه لن تكون هناك هدنة ما لم يُطلق سراح المحتجزين لدى حركة «حماس».

لكن مسؤولاً إسرائيلياً أبلغ «أكسيوس» أيضاً بأن مناقشة مسألة الهدنة الإنسانية مستمرة مع الولايات المتحدة، وإن كان قال إنه لا يعتقد أن أي شيء سيتغير في الأيام القليلة المقبلة.