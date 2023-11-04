الاحتلال يعتدي على يهود تضامنوا مع الفلسطينيين| شاهد

فرقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة مجموعة من اليهود المتشددين في حي “ميا شعاريم ”بالقدس الشرقية خلال وقفة تضامنية مع غزة ، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية "يورونيوز"

لا يعترفون بالدولة الإسرائيلية وفق معتقدهم الديني

ووفقاً للتقرير، فإن الشرطة الإسرائيلية قامت بإنزال الأعلام الفلسطينية ولافتات تظهر التضامن مع غزة .

ويُظهر مقطع الفيديو أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية وهو ينهال بالضرب على يهودي متدين ويلقيه بقوة على الأرض.

وأفاد التقرير، أن “ميا شعاريم” هو حي يسكنه اليهود الحريديم الذين يعارضون الصهيونية وبعضهم لا يعترفون بالدولة الإسرائيلية وفق معتقدهم الديني.