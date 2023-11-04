مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ينظم عددا من الدورات التدريبية |تفاصيل

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة عن تعاون مشترك بين المركز وقسم العلاقات العامة والإعلان ووكالة الإعلان بكلية الإعلام.

و أضاف مركز التعليم المدمج ، سيستفيد طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان من هذا التعاون في التدريب داخل استديوهات ومنشآت المركز؛ وذلك في إطار رؤية جديدة لإدارة المركز في فتح الأبواب أمام طلاب الجامعة لثقل مهاراتهم ومساعدتهم في التعرف بشكل مباشر على احتياجات سوق العمل .

ولذلك بدأ مركز التعليم المدمج ، تم تدريب عدد من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان على تصوير الفيديو الاحترافي داخل استديوهات المركز من خلال المدرب الأستاذ أحمد طه، وذلك تحت إشراف الدكتور عصام جميل مدير المركز، والدكتورة ثريا البدوي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، والدكتورة إيمان حماده والأستاذة هدير صلاح.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، قال الدكتور الخشت، إن نجاح جامعة القاهرة في التقدم العام تبعه أيضا تقدم كبير على مستوى التخصصات العلمية، حيث جاء عدد من التخصصات ضمن أفضل 100 تخصص في العالم وهي: علوم وتكنولوجيا الأغذية والعلوم الزراعية وجاءت في المرتبة 51-75 عالميا والأولى مصريا، والصيدلة وعلوم الادوية وجاءت في المرتبة 76-100 عالميا والأولى مصريا. وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية عام 2023 في المجموع العام لعدد 13 تخصصا متنوعا، بالإضافة إلى 4 قطاعات علمية رئيسية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن هناك عددا من التخصصات جاءت ضمن أفضل 150 علي مستوى العالم وهي تخصصات: علوم الرياضيات والعلوم البيطرية وجاءت في الفئة من 101-150 عالميا والأولى مصريا، فيما جاءت أدوات العلوم والتكنولوجيا في الفئة من 151-200 علي مستوى العالم والأولى مصريا، مشيرا إلى أن عددًا من التخصصات جاءت ضمن أفضل 300 علي مستوى العالم وهي الصحة العامة، وطب الأسنان وعلوم الفم، بالإضافة إلى الهندسة الطبية الحيوية والتي جاءت متفردة الظهور بين الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة ظهرت ضمن أفضل 400 جامعة علي مستوى العالم في عدد من التخصصات وهي: الطب والتكنولوجيا الطبية في الفئة من 301-400 عالميا و الأولى مصريا، كما جاءت في تخصصات التكنولوجيا الحيوية والكيمياء ضمن أفضل 500 جامعة عالميا والفئة الأولى محلياً.

