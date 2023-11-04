محتاجين معجزة.. آيتن عامر تدعم القضية الفلسطينية

شاركت الفنانة أيتن عامر، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأعربت عامر، خلاله عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، والحسابات التي تنشر جرائم الاحتلال الصهيوني، وقالت: “محتاجين معجزة بعد عجز تدخل العالم”.

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنانبيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجهصعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على آيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث فيالفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.