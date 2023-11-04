عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات شمال غرب غزة

صدى البلد

قالت كتائب القسام اليوم السبت، إنها قتلت 5 جنود إسرائيليين في هجوم على مبنى شمال غرب غزة.

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا عن مقتلهم منذ أن أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبرالماضي. كما أعلن هاجاري عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس، مضيفا أنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم، على حد تعبيره.

في الوقت نفسه، واصلت كتائب القسام قصف تجمع الآليات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون وشرق جحر الديك، بالإضافة إلي خوض اشتباكاً بمختلف الأسلحة مع قوة إسرائيلية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، ردًا علي استمرار قوات الاحتلال استهداف المدنيين في غزة.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى شمال غرب غزة كتائب القسام قذائف الهاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ساعة واحدة| تغيير جديد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وهذا موعد انتهاء الأزمة رسمياً

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

ترشيحاتنا

مصادر لبنانية: إسماعيل هنية التقى المرشد الإيراني قبل أيام

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يتفوق على الجميع وعمرو عبد الجليل يزاحمه

وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا غدا لبحث تطورات الأوضاع في غزة

تعرف على شروط مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية | تفاصيل

هل يجوز الاشتراك مع الجزار بسبع الذبيحة كعقيقة ؟.. الموقف الشرعي

وزير الصحة: 150 سيارة إسعاف متمركزة في محيط معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بيان لإدارة أعمال القتال غير النمطية

الجيش الثالث الميداني ينفذ بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

ماذا يحدث للجسم عند المشي حافي القدمين على العشب؟

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

فيديو

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

هل يرتفع مجددا؟ .. سعر جرام الذهب ومفاجأة في عيار 21

سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز بعد تحريك أسعار البنزين رسميا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ