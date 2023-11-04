كتائب القسام تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات شمال غرب غزة

قالت كتائب القسام اليوم السبت، إنها قتلت 5 جنود إسرائيليين في هجوم على مبنى شمال غرب غزة.

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا عن مقتلهم منذ أن أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبرالماضي. كما أعلن هاجاري عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس، مضيفا أنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم، على حد تعبيره.

في الوقت نفسه، واصلت كتائب القسام قصف تجمع الآليات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون وشرق جحر الديك، بالإضافة إلي خوض اشتباكاً بمختلف الأسلحة مع قوة إسرائيلية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، ردًا علي استمرار قوات الاحتلال استهداف المدنيين في غزة.