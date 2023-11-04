عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

صدى البلد

أصيب 3 شباب في حادث سير، إثر إنقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الجيزاوية بين قريتي الحرجة والحمام بنطاق مركز ناصر ببني سويف، ونقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إثر إنقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الجيزاوية بين قريتي الحرجة والحمام بمركز ناصر بنطاق المحافظة، ونتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات متنوعة، وتم التوجيه بنقلهم لأقرب مستشفى.

وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال إزالة تعديات على ساحل النيل

وزير الري ومحافظ بني سويف يتابعان إزالة تعديات على النيل

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت 3 مصابين من مكان الحادث بطريق ترعة الجيزاوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: خير أحمد محمد، 30 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالفخذ الأيسر وجروح وسحجات، وأيمن خميس محمد، 27 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهه حوالي 10 سمنتيمترات وجروح وسحجات وإشتباه ما بعد الإريجاج، وعبد الرحمن أمين سيد، 19 عامًا، بدون عمل، مقيم قرية الحمام، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيسر.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعلمية اللازمة بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

انقلاب دراجة نارية بجرح قطعى ببنى سويف انقلاب دراجة ت الأجهزة الأمنية بني سويف التخصصي تلقى العلاج اللازم سيارات إسعاف شرطة النجدة عمليات شرطة النجدة غرفة عمليات شرطة النجدة غرفة عمليات نطاق المحافظة مستشفى بنى سويف التخصصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

بني سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1880 حالة في 7 تخصصات طبية

ترشيحاتنا

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير

مستشفيات وجامعات ومساجد ومدارس.. خريطة جرائم الاحتلال في المباني المحرمة بغزة

حالات صعبة.. الصحة تكشف أوضاع المصابين القادمين من غزة

تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة .. مظاهرات في إيطاليا والدنمارك

سيطرة للأحمر.. طاهر محمد طاهر يتقدم للأهلى أمام المقاولون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ