إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

أصيب 3 شباب في حادث سير، إثر إنقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الجيزاوية بين قريتي الحرجة والحمام بنطاق مركز ناصر ببني سويف، ونقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إثر إنقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الجيزاوية بين قريتي الحرجة والحمام بمركز ناصر بنطاق المحافظة، ونتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات متنوعة، وتم التوجيه بنقلهم لأقرب مستشفى.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت 3 مصابين من مكان الحادث بطريق ترعة الجيزاوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: خير أحمد محمد، 30 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالفخذ الأيسر وجروح وسحجات، وأيمن خميس محمد، 27 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهه حوالي 10 سمنتيمترات وجروح وسحجات وإشتباه ما بعد الإريجاج، وعبد الرحمن أمين سيد، 19 عامًا، بدون عمل، مقيم قرية الحمام، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيسر.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعلمية اللازمة بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.