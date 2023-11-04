الكلية الملكية للجراحين تعتمد برنامج "التدريب والتأهيل" بـ"طب أسنان" جامعة مصر للعلوم

حصلت كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على شهادة الإعتماد النهائي لبرنامج التدريب والتأهيل للحصول علي شهادة الزمالة البريطانية من الكلية الملكية للجراحين في تخصص التقويم MORTH من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وحضر احتفالية التسليم الدكتورة نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. هالة المنوفى عميد كلية طب الأسنان، وعدد من رؤساء الجامعات المختلفة وعمداء كليات طب الأسنان.

يأتى ذلك بدعم الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء الذى يولى الابتكار والبحث العلمى اهتماماً خاصاً، ويقدم كل الدعم والامكانيات اللازمة ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم.

وقالت د. هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن برنامج التدريب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في تخصص التقويم بدأ منذ 2015 وتم تخريج عدد (15) خريجا من هذا البرنامج وذلك خلال العامين الماضيين.

وأكدت أن نسبة نجاح 100% ، فهو الاعتماد هو الأول من نوعه لجامعات خارج إنجلترا، حيث قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتحقيق المُتطلبات اللازمة، والإمكانيات الإكلينيكية والموارد البشرية لاحتضان البرامج، وجاري العمل في إعتماد برنامج زمالة الاستعاضات الصناعية MRD والذي بدء منذ عام 2006 حيث تم تخريج عدد (8) خريجين ونسبة نجاحه عالية ايضاً.

وأشارت د. المنوفى إلى إنه تم استحداث برنامج ثالث جراحة الوجه والفكين MOMS في عام 2021 وشهد ممثلي الكلية الملكية بأدنبرة نشاطا في البرامج التابعة لهم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأداء المتميز للمدربين فيها وهم من الحاصلين علي شهادة الزمالة من أدنبره وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وحققت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، العديد من الإنجازات على جميع المستويات والأصعدة في مختلف القطاعات ومنها افتتاح أول معمل رقمى على مستوى الجمهورية بكلية طب الفم والأسنان، حيث يعد المعمل الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ويتم فيه تدريس برامج تعليمية فى هذا التخصص الحديث فى مجال طب الأسنان، كما يتم تدريس زمالة طب الأسنان الرقمى بالتعاون مع أساتذة وخبراء فى هذا المجال من جامعة جنوا بإيطاليا، موضحة أن هناك برامج أكاديمية حديثة لتواكب الكلية كل ما هو جديد في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، لتخريج أطباء متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

2df72298-b5cd-4919-a927-e8d6e9ba5550

4a625de1-76e4-4b9f-8c48-e4312b5689fa

7a6862a5-6b8f-4454-aa57-26ac70fd13f8

21b970cf-8b39-45ab-9eec-da0d8c828f75

121c5778-3516-4046-80e2-9830534acabf