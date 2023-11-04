عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكلية الملكية للجراحين تعتمد برنامج "التدريب والتأهيل" بـ"طب أسنان" جامعة مصر للعلوم

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

حصلت كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على شهادة الإعتماد النهائي لبرنامج التدريب والتأهيل للحصول علي شهادة الزمالة البريطانية من الكلية الملكية للجراحين في تخصص التقويم MORTH من الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وحضر احتفالية التسليم الدكتورة نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. هالة المنوفى عميد كلية طب الأسنان، وعدد من رؤساء الجامعات المختلفة وعمداء كليات طب الأسنان.

 يأتى ذلك بدعم الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء الذى يولى الابتكار والبحث العلمى اهتماماً خاصاً، ويقدم كل الدعم والامكانيات اللازمة ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم.

وقالت د. هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن برنامج التدريب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في تخصص التقويم بدأ منذ 2015 وتم تخريج عدد (15) خريجا من هذا البرنامج وذلك خلال العامين الماضيين.

وأكدت أن نسبة نجاح 100% ، فهو الاعتماد هو الأول من نوعه لجامعات خارج إنجلترا، حيث قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتحقيق المُتطلبات اللازمة، والإمكانيات الإكلينيكية والموارد البشرية لاحتضان البرامج، وجاري العمل في إعتماد برنامج زمالة الاستعاضات الصناعية MRD والذي بدء منذ عام 2006 حيث تم تخريج عدد (8) خريجين ونسبة نجاحه عالية ايضاً.

txt

وزير التعليم العالي يلتقي وفد الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة بالمملكة المتحدة

txt

رئيس جامعة بنها يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة

وأشارت د. المنوفى إلى إنه تم استحداث برنامج ثالث جراحة الوجه والفكين MOMS في عام 2021 وشهد ممثلي الكلية الملكية بأدنبرة نشاطا في البرامج التابعة لهم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأداء المتميز للمدربين فيها وهم من الحاصلين علي شهادة الزمالة من أدنبره وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وحققت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، العديد من الإنجازات على جميع المستويات والأصعدة في مختلف القطاعات ومنها افتتاح أول معمل رقمى على مستوى الجمهورية بكلية طب الفم والأسنان، حيث يعد المعمل الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ويتم فيه تدريس برامج تعليمية فى هذا التخصص الحديث فى مجال  طب الأسنان، كما يتم تدريس زمالة طب الأسنان الرقمى بالتعاون مع أساتذة وخبراء فى هذا المجال من جامعة جنوا بإيطاليا، موضحة أن هناك برامج أكاديمية حديثة لتواكب الكلية كل ما هو جديد في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، لتخريج أطباء متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

2df72298-b5cd-4919-a927-e8d6e9ba5550
2df72298-b5cd-4919-a927-e8d6e9ba5550
4a625de1-76e4-4b9f-8c48-e4312b5689fa
4a625de1-76e4-4b9f-8c48-e4312b5689fa
7a6862a5-6b8f-4454-aa57-26ac70fd13f8
7a6862a5-6b8f-4454-aa57-26ac70fd13f8
21b970cf-8b39-45ab-9eec-da0d8c828f75
21b970cf-8b39-45ab-9eec-da0d8c828f75
121c5778-3516-4046-80e2-9830534acabf
121c5778-3516-4046-80e2-9830534acabf
5973805d-4e25-40fd-88f9-d0fb0cf4b736
5973805d-4e25-40fd-88f9-d0fb0cf4b736
كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الإعتماد النهائي شهادة الزمالة البريطانية رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

سهرة لـ "وش الفجر"| حكاية تمرد ثلاثي الزمالك.. ومفاجأة من “كاف” للقلعة البيضاء الموسم المقبل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كأنه زوجته ..مسن يعتدي على صغير ويفقده عذريته

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير

مستشفيات وجامعات ومساجد ومدارس.. خريطة جرائم الاحتلال في المباني المحرمة بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ