كارلا حداد بإطلالة جريئة وسط أحضان الطبيعة في أحدث جلسة تصوير

خضعت الإعلامية كارلا حداد لجلسة تصوير جديدة وسط احضان الطبيعة، ونشرت صورا منها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت النجمة اللبنانية خلال الصور بإطلالة صيفية جريئة، وتفاعل معها عدد من جمهورها ومتابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت كارلا على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.



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كارلا حداد مقدمة برامج وممثلة لبنانية شهيرة بدأت مسيرتها الفنية كمذيعة لنشرة الأحوال الجوية على شاشة "المؤسّسة اللبنانية للإرسال" قبل أن تلتقي بالممثل ومقدم البرامج طوني أبو جودة.

انتقلت كارلا حداد إلى عالم التمثيل حيث لفتت الأنظار بدورها في المسلسل اللبناني "خطايا صغيرة" لتعود إلى التقديم ضمن برنامج "حلوة بيروت".

بعدما أن برعت كارلا في عالم الكوميديا ، بدأت بتقديم برامج المنوعات وخاضت تجربة الدراما ، شاركت في البرنامج التلفزيوني "منع في لبنان" مع المخرج مارك قدي.

كارلا حداد بدأت مسيرتها الإعلامية فى عام 1999 من خلال قناة LBC وقدمت "النشرة الجوية " ضمن نشرة الأخبار المسائية، وفى عام 2001 قدمت برنامجها الخاص الأول "كارلا لالا" وكان ذو طابع فنى.

يذكر أن كارلا حداد أعلنت عن انفصالها عن طوني أبو جودة يونيو الماضي، ونشرت عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة مكتوب بها: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس".