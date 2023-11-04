حملة مكبرة على محطات الوقود في الإسكندرية للتأكد من الالتزام بالأسعار

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود؛ لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية، والتصدي لأي محاولات لاحتكار الموارد البترولية أو استغلال المواطنين.

وقادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، بحضور المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة على عدد من محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة؛ لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة.

وأكدت مسعود، ضرورة الإعلان عن الأسعار، من خلال لافتات وملصقات في المحطات، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة، حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

وفي الإطار ذاته؛ تواصل جميع الأجهزة المعنية من رؤساء الأحياء وإدارة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حملاتها على مدار اليوم؛ للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة برفع قيمة تعريفة الركوب، أو محاولة استغلال المواطنين.

وأوضحت أنه للإبلاغ عن أي شكاوى خاصة بزيادة الأجرة؛ التواصل على أرقام غرفة العمليات الرئيسية بمحافظ الإسكندرية: ( ١١٤ - ٤٢٣٤١٣١ - ٤٢٣٤١٣٢ - ٤٢٣٤١٣٣ - ٤٢٣٤١٣٤ - ٤٢٣٤١٣٥ - ٤٢٣٤١٣٦ ).