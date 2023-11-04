إسرائيل تتوعد قائد حماس: سنصل إليه ونقضي عليه

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن الاحتلال سيصل إلى قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وسيقضي عليه.

وأضاف جالانت، اليوم السبت، أن الاحتلال قتل 12 قائدا من حركة حماس، لافتًا إلى أنه لا مكان لحركة المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأكد أنه تم قتل الكثير من مقاتلي حركة حماس في غزة، مشيرًا إلى أن المعارك خلال اليومين الماضيين كانت قوية.

وتابع "جاهزون للمعارك على كافة الجبهات"، مستطردًا أن الاحتلال مُصر على تحقيق الانتصار.

وأكد جالانت، أن المناطق التي تسيطر عليها حماس في غزة، تتآكل، متابعًا "أقول لحسن نصر الله، لا تكرر خطأ السنوار".

وواصل حديثه: "ندعو الفلسطينيين إلى التوجه لجنوب غزة"، مؤكدًا أن كل من يبقى شمال القطاع؛ يخاطر بحياته.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، أن إسرائيل تسعى للحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، مؤكدًا أن واشنطن تتفهم وضع إسرائيل بشأن قصف حماس في غزة.