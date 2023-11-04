عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائه بلينكن.. العاهل الأردني: ضرورة وقف الحرب على غزة

صدى البلد

قال الديوان الملكي الأردني ، اليوم السبت، إن الملك عبد الله الثاني أكد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة وقف الحرب على غزة.

 كما أكد الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن فرض هدنة إنسانية لوصول المساعدات لقطاع غزة.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في وقت سابق من اليوم السبت، ضمن اجتماع عمان الذي ضم نظيريه المصري سامح شكري، والأمريكي أنتوني بلينكن، عكس مواقف متباينة.

وشدد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري والأمريكي، على وجوب توقف القتل وجرائم الحرب في غزة، مضيفاً أنه يجب تحقيق السلام العادل للفلسطينيين.  

ولفت الصفدي إلى أن الوضع في غزة كارثي، وتداعياته ستستمر، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات الكافية فورا إلى غزة.

وطالب وزير الخارجية الأردني، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن ما يجري في القطاع لن يضمن أمن إسرائيل.

ورفض وزير الخارجية الأردني، وصف ما يجري في غزة بأنه دفاع عن النفس، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات للقطاع. 

الديوان الملكي الأردني العاهل الأردني الديوان الملكي الخارجية الأردني الملك عبد الله الثاني المساعدات لقطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

موضوعات متعلقة

تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة .. مظاهرات في إيطاليا والدنمارك

تضامنا من فلسطين .. إحتشاد الآلاف في باريس تنديدا بجرائم الاحتلال

"غير أخلاقية" .. بعض مساعدي بايدن عن جرائم الاحتلال في غزة

بعد استدعاء سفيرها من تل أبيب.. اسرائيل تتهم تركيا بدعم المقاومة الفلسطينية

شكري : مصر تبذل كل جهودها في وصول المساعدات لقطاع غزة

وزير الخارجية الأردني: نطالب بوقف القتل وجرائم الحرب في غزة

شكري : وقف إطلاق النار في غزة أمر حتمي

شكري: نطالب بالتحقيق في انتهاكات الحرب على غزة للقانون الدولي

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 14 اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

تقدير عالمي لدور مصر في تخفيف الآلام عن أهالي غزة

الصحة الفلسطينية تحذر: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة

بايدن يعلن إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والمقاومة

حياة كريمة: الأسر المصرية البسيطة التي كانت تتلقى المساعدة تطالبنا بتوجيهها لغزة

بسبب مجازر الاحتلال .. نائب بريطاني سابق يطالب المسئولين بأكبر حزبين في لندن بترك مناصبهم | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ