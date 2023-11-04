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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال على مزرعة بجنوب قطاع غزة

صدى البلد

استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب رابع بجروح حرجة، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينين يعملون في مزرعة دجاج شرق مدينة رفح.

وأدى قصف الاحتلال إلى استشهاد ثلاثة منهم، وإصابة رابع بجروح حرجة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200.

الاحتلال الاسرائيلي ارتفاع عدد الشهداء الأطفال والنساء الشعب الفلسطيني جنوب قطاع غزة

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