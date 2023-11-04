عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيع أجهزة كهربائية.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض سيدة للنصب على يد عاطل من الشرقية

سيدة
سيدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" من أحد الحسابات متضمناً شكوى مدعومة بصور لإحدى السيدات أشارت خلالها بالتواصل مع أحد الأشخاص لشراء أجهزة كهربائية عبر صفحة "محددة " على موقع "فيس بوك" وإرسالها مبلغ مالى للمذكور عبر محفظة إلكترونية خاصة برقم هاتف "محدد" مدعية قيامه بالنصب عليها وعدم تسليمها الأجهزة المُتفق عليها.


بالفحص والتواصل مع الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) تبين عدم تقدمها بثمة بلاغات فى الواقعة وأبدت تضررها من مُستخدم هاتف محمول على تطبيق (واتس آب) لإضلاعه بإرسال رسائل لها تتضمن الاتفاق على شراء أجهزة كهربائية ، وعقب ذلك قامت بتحويل المبلغ المالى المُتفق عليه وفوجئت بعدم تسليمها الأجهزة و تعرضها لعملية نصب. 


عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية)، وبحوزته (مبلغ مالى - وهاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المُشار إليها ، وكذا 7 وقائع بذات الأسلوب بنطاق مديريات أمن " الجيزة - القاهرة – المنوفية")، وذلك من خلال الترويج على مواقع التواصل الإجتماعى عن بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة ، وإستدراج راغبى تلك العروض والحصول منهم على مبالغ مالية مُتفاوتة عبر وسائل الدفع الإلكترونى.


وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من مُتحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

موضوعات متعلقة

نصاب يغسل 3 ملايين جنيه فى شراء سيارات

القبض على عصابات تخصصت فى السرقة بـ3 محافظات

لتوفير الكهرباء.. تحرير 225 محضرا للمحلات المخالفة لمواعيد الغلق

بينهم فتاتين .. سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة الأمن

القبض على شخص يتاجر فى العملة بالفيوم

حرض على إنهاء حياة زوجته ليرث 15 مليون جنيه.. تفاصيل

تحرير 1727 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

للحاصلين على الإعدادية.. اليوم بدء تلقى طلبات الالتحاق بمعهد معاونى الأمن| تفاصيل

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: الحرب على غزة قد تسبب ارتفاعا في أسعار الطاقة بنسبة 75%

سعر الذهب عيار 14 اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

تقدير عالمي لدور مصر في تخفيف الآلام عن أهالي غزة

الصحة الفلسطينية تحذر: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة

بايدن يعلن إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والمقاومة

حياة كريمة: الأسر المصرية البسيطة التي كانت تتلقى المساعدة تطالبنا بتوجيهها لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ