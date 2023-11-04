العربية للأدوية تحقق صافي ربح 35 مليون جنيه خلال 3 شهور

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2023- 2024).

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 35.37 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 35.73 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

ارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 191.23 مليون جنيه، مقابل 152.7 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 82.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 76.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 633.73 مليون جنيه، مقابل 505.04 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.