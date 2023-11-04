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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجامع الأزهر يواصل اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

اختبارات رواق العلوم
اختبارات رواق العلوم الشرعية

واصل اليوم الجامع الأزهر والمحافظات الخارجية فعاليات الأسبوع الرابع والأخير من اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث يؤدي ٢٠٤٠٠ دارسا الاختبارات بالمراحل التمهيدية والمتوسطة والتخصصية بجميع فروع الرواق الأزهري بالجمهورية.

أرسلت الإدارة العامة للجامع الأزهر باحثيها بجميع محافظات الجمهورية خلال أيام الاختبارات، لمتابعة سير عملية الاختبارات ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، وكذا توفير حلقة وصل مباشِرة بين الدارسين وبين غرفة العمليات المنعقدة بالجامع الأزهر.

وفي سياق سابق ذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد،أنه من المقرر أن تنعقد الاختبارات لما يزيد عن ٢٠٤٠٠ دارسا، موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، اختباراتهم في ٢٧ مقرًا، وذلك تيسيرا عليهم.

تأتي هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

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الجامع الازهر اختبارات رواق العلوم الشرعية

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