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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأثير أمريكا الحقيقي على إسرائيل.. الفرق بين وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية | تحليل

صدى البلد

قال الكاتب الأمريكي، مارك ستون، وفقا لتحليل نشرته سكاي نيوز البريطانية، أنه علي الرغم من إمكانية حدوث انفراجة بشأن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، لكن لغة الرجال الذين يقودون الحرب والدبلوماسية في هذا الصراع لا توحي بذلك. 

 

وذكر التحليل الرسائل التي بعثها أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، في لقاء مع القيادة الإسرائيلية، ويوم السبت في الأردن في لقاء مع القادة العرب، والتي تتلخص في الحفاظ على الدعم الكامل لإسرائيل في الدفاع عن نفسها بينما يثبت للعالم أن أمريكا قادرة على التأثير على الأحداث لوضع حد للخسائر في صفوف المدنيين.

 

أوضح التحليل أن الأهداف الإسرائيلية لخصها بإيجاز وزير الحرب بيني غانت، حينما قال كل ما يحدث في غزة مرتبط بكسر حماس وإطلاق سراح الرهائن. وكل ما تبقى مجرد تفاصيل. 

 

لكن ربما يلفت إنتباه العالم، ما قاله وزير الخارجية الأردني مع بلينكن، حيث ذكّر العالم بأن 3700 طفل لقوا حتفهم في غزة خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وقال إن هذا العدد أكبر من جميع الأطفال الذين قُتلوا في جميع الصراعات على مستوى العالم منذ عام 2019. وأضاف أن الوضع في غزة سيخلق "بحرًا من الكراهية سيحدد هوية الأجيال القادمة". 

 

أفاد التحليل الذي نشرته سكاي نيوز البريطانية، أن هذا هو القلق العميق على المدى الطويل. وربما يكون الضرر الذي وقع بالفعل، وهو الكراهية التي زرعت من خلال الأحداث التي ولّدها الطرفان على الجانبين، لكن مدى التأثير يعتمد، بشكل مباشر، على القدرة على وقف إراقة الدماء في غزة.

 

تدعو الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار. ويختار الأمريكيون والبريطانيون والعديد من الدول الغربية الأخرى لغة مختلفة - وقفة إنسانية.

 

أوضح التحليل الفرق بين وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية؟ موضحا أن وقف إطلاق النار، أمر سياسي بطبيعته ويوفر معايير للسماح بإجراء المفاوضات، وهو الموقف الذي تتبناه الدول العربية، لكن إسرائيل ليست قريبة من المفاوضات مع أي شخص في غزة. وحتى فيما يتعلق بالرهائن تشترط إطلاق سراح غير مشروط الآن.

 

أما الهدنة الإنسانية، كما يوحي اسمها، هي وقفة إنسانية وليست سياسية. وهدفها الوحيد هو توفير مساحة لدخول المساعدات وخروج المدنيين.

 

لكن المشكلة، وفقا للتحليل، أن إسرائيل تعتقد أن المساعدات، بما في ذلك الوقود للمستشفيات، يتم نقلها إلى حماس لأغراض الحرب.

 

قال المبعوث الأمريكي الخاص للأزمة ديفيد ستورفيلد في نهاية هذا الأسبوع إنه لم ير أي محاولات من قبل حماس للتدخل أو الاستيلاء على شحنات المساعدات الموجهة للمدنيين من الشاحنات القليلة المسموح بها في الأسبوع الماضي.

 

لكن ذلك لم يدفع إسرائيل إلى تغيير مسارها حتى الآن. وهو ما يدفعنا للسؤال التالي: ما مدى تأثير أمريكا برئاسة بايدن على حليف تغير بعد هجمات 7 أكتوبر؟

 

بحسب الأمم المتحدة، هذه بعض الأرقام التي تعرفها الولايات المتحدة وحلفاءها، هناك حوالي 9000 مريض بالسرطان في غزة حاليًا. هناك 1000 مريض غسيل الكلى و50000 امرأة حامل. خمسة آلاف امرأة تلد كل شهر في غزة؛ وهذا يعني أن حوالي 160 طفلاً يولدون كل يوم في المستشفيات الواقعة تحت القصف والتي قد تنقطع عنها الكهرباء قريباً.

الحرب الإسرائيلية 50 ألف حامل في غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة الحرب

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