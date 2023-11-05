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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تواصل  فعاليات الأسبوع التوظيفي  «Career Week 2023»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل  اليوم الأحد  فعاليات الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس ” Career Week 2023 ” في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

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جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني للبحوث المائية التطبيقية

يشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام 4, 5, 6 نوفمبر، عدد كبير من الشركات و المؤسسات ، بهدف دعم التواصل بين طلاب وخريجي جامعة عين شمس ( في العاميين الأخريين ) مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى خبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

ويقام “Career Week 2023 ” علي مدار الثلاث أيام بمقر المركز بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساءا، وقد تم تخصيص اليوم الأول ، الموافق السبت 4 نوفمبر لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات معلومات واليوم الثانى لكلية التجارة واليوم الثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن، الأداب, الحقوق و التربية.


 

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