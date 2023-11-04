عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني للبحوث المائية التطبيقية

صدى البلد

استضافت جامعة عين شمس الملتقي الدولي الثاني للبحوث المائية التطبيقية في القطاعين العام والخاص، بحضور الدكتور عمر الحسيني عميد هندسة عين شمس، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق الأسبق، الدكتور عاطف نصار مستشار وزير الري والموارد المائية، واللواء عصام جلال نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور  مني هجرس مساعد أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور عبد الغني الجندي نائب رئيس جامعة الملك سلمان، الدكتور  عصام وهبة عميد كلية  الهندسة بجامعة الاسكندرية، الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الاهلية والنائب بالبرلمان.

 إلى جانب عدد من الخبراء من مختلف دول العالم ولفيف من خبراء المياه بالجامعات المصرية والامريكية و ممثلي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصنعين والجمعيات الأهلية العاملين في مجالات هندسة المياه والمرافق في مصر والعالم العربي.

ترأست الملتقى  الدكتورة هدي سوسة مدير مركز تميز ابحاث المياه بجامعة عين شمس ، ويعد هذا الملتقي الدولي، المنظم من قبل مركز التميز للمياه،  منتدى للعلماء والمهندسين البارزين في مصر والولايات المتحدة لتقديم أبحاثهم ونتائجها في مجالات كفاءة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، ومعالجة المياه، ومصادر المياه غير التقليدية ومعالجة مياه البحيرات.

الكلية الملكية للجراحين تعتمد برنامج "التدريب والتأهيل" بـ"طب أسنان" جامعة مصر للعلوم

أخبار التعليم.. الاستعانة بالمدرسين المشهورين في القنوات التعليمية.. قصة ملهمة لـ جنة من ذوي الهمم: شايفة نفسي مميزة ومختلفة مش معاقة

وزير التعليم العالي يلتقي وفد الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة بالمملكة المتحدة

قافلة جامعة عين شمس لمنطقة الشلاتين وحلايب تنظم عددا من الندوات التوعوية

توزيع أجهزة تعويضية خلال قافلة جامعة عين شمس التنموية بحلايب وشلاتين.. صور

رئيس حلوان يبحث مع وفد من جامعة غرناطة الإسبانية تعزيز التعاون الدولي

أخبار التعليم| ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس الفنية إلى 90%.. القمر يجاور النجم بولوكس العملاق في مشهد بديع بالسماء طوال الليل

قاطرة التنمية.. مديرة مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية: التعليم الفني يحظي باهتمام كبير

آداب بنها تحصد جوائز في مسابقة الإبداع الإعلامي

رئيس جامعة بنها : نسعي لتحسين جودة الأداء الإداري


وأوضح الدكتور عصام شعبان، مدير مشروع مركز التميز للمياه أنه تم منح ١٣ منحة بحثية بالعام الماضي بقيمة 1,500,000 دولار أمريكي لـ 18 باحثًا من قبل المركز، حيث قدم الباحثون في الملتقي أبرز ما تم إنجازه ومن خلال نتائج مشاريعهم".

وأشارت الدكتورة هدى سوسة، رئيس الملتقي والأستاذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس ان الملتقي شمل عقد خمس جلسات نقاشية مع كبار الأساتذة وخبراء المياه لمناقشة مستقبل البحوث المائية وأحدث الحلول التطبيقية لمواجهة تحديات المياه في مصر".

وأوضح الدكتور عصام وهبة، مدير مركز التميز للمياه في جامعة الإسكندرية إن هذا الملتقي يعد فرصة رائعة لتوسيع دائرة المركز من خبراء المياه في مصر وإنشاء قاعدة بيانات للباحثين الذين يمكنهم الاستفادة من مختبر أبحاث المياه المتطور حديثًا في جامعة الإسكندرية".

وتناولت جلسات النقاش عدد من الموضوعات منها كفاءة استخدام المياه؛ الإدارة المتكاملة لموارد المياه؛ مياه الصرف الصحي المعالجة بأمان؛ القضايا والتقنيات الناشئة في المياه الصناعية والبلدية والزراعية؛ وإصلاح واستعادة المسطحات المائية.

جدير بالذكر أن مركز التميز للمياه هو برنامج بقيمة 30 مليون دولار ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يربط الباحثين الأكاديميين في الولايات المتحدة ومصر بالقطاعين العام والخاص لتوليد البحوث التطبيقية، وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير المنح الدراسية لمواجهة التحديات القائمة في قطاع المياه في مصر.

 ويساهم هذا الجهد الجماعي بشكل فعال في إعلام عملية صياغة السياسات المائية الوطنية والمحلية، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير حلول مبتكرة لقضايا مثل الري واستخدام المياه الزراعية والصناعية وإدارة المياه الجوفية والتحلية وإدارة مياه الصرف الصحي والتخطيط المائي الحضري والبنية التحتية للمياه والحوكمة. ويتم تنفيذ مشروع مركز التميز المياه بالشراكة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعات عين شمس والاسكندرية وأسوان وبني سويف والزقازيق في مصر وجامعات ولاية يوتا وواشنطن وتمبل وجامعة كاليفورنيا-سانتا كروز في الولايات المتحدة.

IMG-20231104-WA0070
IMG-20231104-WA0070
IMG-20231104-WA0069
IMG-20231104-WA0069
IMG-20231104-WA0071
IMG-20231104-WA0071
IMG-20231104-WA0068
IMG-20231104-WA0068
جامعة عين شمس جامعة عين شمس الملتقي الدولي الثاني للبحوث المائية التطبيقية الملتقي الدولي الثاني للبحوث المائية التطبيقية هندسة عين شمس مدير مركز تميز ابحاث المياه بجامعة عين شمس الملتقي الدولي مركز التميز للمياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

سيدة تبكي بحرقة من سوء أخلاق زوجها: بيقفل عليا باب الشقة

سهرة لـ "وش الفجر"| حكاية تمرد ثلاثي الزمالك.. ومفاجأة من “كاف” للقلعة البيضاء الموسم المقبل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كأنه زوجته ..مسن يعتدي على صغير ويفقده عذريته

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ