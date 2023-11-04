توزيع أجهزة تعويضية خلال قافلة جامعة عين شمس التنموية بحلايب وشلاتين.. صور

أهدت جمعية الخير والسلامة والتنمية المستدامة ٦ كراسي متحركة و ٢٤ عاصى مشى ومشاية ، لقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمنطقة الشلاتين وحلايب و أبو رماد برعاية اللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة، والتى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار خمسة أيام متتالية .

جامعة عين شمس

وتوافد على العيادات الخارجية مختلفة التخصصات قرابة ٣٥٠٠ مستفيد ،كما تلقى جميعهم الخدمات الدوائيه بالمجان من صيدلية القافلة ،وتم تحول ٨٢ مريض لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس



وشملت عيادات القافلة تخصصات، الأنف والأذن و الحنجرة و عيادة العظام و عيادة الجلدية و عيادة الباطنة و عيادة القلب و عيادة المسالك البولية و عيادة الرمد وعيادة الأطفال و عيادة الصدر وعيادة الأسنان و عيادة الأمراض النفسية والعصبية و عيادة أشعة إلى جانب صيدلية القافلة التى قدمت خدمتها الدوائيه بالمجان.



وقدم الدكتور طارق عبد الفتاح المدرب بمستشفيات جامعة عين شمس عدد من الندوات التوعوية، حيث تم تقديم حملات توعية لطلاب مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية بالشلاتين حول العادات الصحية للوقاية من الأمراض ، و أهم القواعد والعادات الصحية التي من شأنها أن تُعزز الصحة العامة للجسم، وتساعد على مقاومة الأمراض و ندوة توعوية لطلاب مدرسة اللواء حسن كامل بالشلاتين حول الظواهر السلبية في المجتمع

الأسباب وطرق الوقاية والعلاج و ندوة اخرى حول التغذية السليمة وأثرها على الصحة لطلاب مدرسة السادات الإبتدائية بالشلاتين



وتم تقديم ندوة توعية بمعهد التمريض بشلاتين حول مهارات الاتصال الفعال لتقديم خدمة طبية متميزة وندوة توعوية حول مخاطر (تعاطى المخدرات ) لطلاب مدرسة التمريض بالشلاتين " وتم من خلال حملة التوعية مناقشة ، أسباب الإدمان وآثاره ، طرق الوقاية من الإدمان ،أساليب وطرق العلاج من الإدمان و تم تقديم ندوة توعوية بعنوان :- (فن إدارة الغضب ) " معهد التمريض بالشلاتين "

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