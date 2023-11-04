أخبار التعليم.. الاستعانة بالمدرسين المشهورين في القنوات التعليمية.. قصة ملهمة لـ جنة من ذوي الهمم: شايفة نفسي مميزة ومختلفة مش معاقة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ينظم عددا من الدورات التدريبية |تفاصيل

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة عن تعاون مشترك بين المركز وقسم العلاقات العامة والإعلان ووكالة الإعلان بكلية الإعلام.

التعليم تستعين بالمدرسين المشهورين في القنوات التعليمية.. وفرص عمل لخريجي المدارس الفنية

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد، ومناقشة المهام والتعليمات الجديدة المنظمة للعملية التعليمية.

خبير يوضح أهمية الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم في الجامعات المصرية

قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن التعليم يمثل عماد تطور أي مجتمع، ومع تزايد الابتكارات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبح لدينا فرصة لتحسين جودة التعليم وكفاءة العمليات التعليمية، حيث تدرك الجامعات المصرية أهمية الذهاب نحو التحول الرقمي باستخدام التقنيات الذكية، والذكاء الاصطناعي لأنه يلعب دورًا أساسيًا في تلك العملية.

رئيس الجامعة يؤكد جاهزية مستشفيات سوهاج لتقديم الدعم الطبي لجرحى قطاع غزة

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جاهزية مستشفيات سوهاج الجامعية بمقريها القديم والجديد، لتقديم كل أوجه الدعم الطبي، للجرحى المصابين من قطاع غزة، وجاهزية جميع أجهزة قسم الطوارئ، والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة عالية.

عودة النظام التقليدي بامتحانات الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

أعلن السيد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام ستُجرى وفق النظام العادي المتبع سابقًا. في تصريحاته، أوضح أنه سيتم استخدام ورقة الإجابة وورقة الأسئلة كالمعتاد، ولن يتم تطبيق نظام البوكليت هذا العام.

قصة ملهمة لـ«جنة» من ذوي الهمم: شايفة نفسي مميزة ومختلفة مش معاقة

أصبحت قدماها تقوم بدور الذراعين، قصة عزيمة حظيت بها "جنة"، وحولت حياتها إلى جنة إصرار وتحدٍ على الأرض.

تعليم مطروح: المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة باكورة التغيير في الإدارة

التقي عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع المعلمين الذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة وعددهم ستة معلمين وذلك عقب عودتهم من القاهرة بعد اجتياز التدريبات المهنية الخاصة بالإدارة والقيادة خلال الستة أشهر الماضية وحصولهم على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي وذلك بحضور دينا عبد الله مدير إدارة التنسيق ومنسق مبادرة 1000 معلم للقيادات الشبابية بتعليم مطروح.

وزير العدل في حقوق عين شمس: الرئيس السيسى يهتم بالعلم ويقدر العلماء

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس بعنوان "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، حيث افتتحها الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس الجديد.