تعليم مطروح: المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة باكورة التغيير في الإدارة

التقي عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع المعلمين الذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة وعددهم ستة معلمين وذلك عقب عودتهم من القاهرة بعد اجتياز التدريبات المهنية الخاصة بالإدارة والقيادة خلال الستة أشهر الماضية وحصولهم على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي وذلك بحضور دينا عبد الله مدير إدارة التنسيق ومنسق مبادرة 1000 معلم للقيادات الشبابية بتعليم مطروح.



ورحب شحاتة بالمعلمين مقدما لهم الشكر والتقدير لتمثيلهم المشرف لمحافظة مطروح والمنظومة التربوية بالمحافظة لافتا إلى أن انتقاءهم جاء طبقا لخبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية والتي أهلتهم للمشاركة بفعالية في المبادرة الرئاسية.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن المبادرة الرئاسية تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لخطة تطوير التعليم في جميع جوانبه من مناهج وأدوات تقييم وكذلك اختيار مديرين أكفاء يتميزون بالفكر الإبداعي المتطور.

وأوضح وكيل الوزارة للحضور أنه وفقا للتعليمات الوزارية سيتم قريبا جدا صدور قرار بتعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية وتوزيعهم على المدارس بشكل عادل ومنصف وبما يستحقونه مؤكدا لهم أن تعليم مطروح حريصا على تقديم كافة سبل الدعم لهم وتسخير السبل الممكنة لنجاحهم في قيادتهم الجديدة للمدارس.

وقال وكيل الوزارة للمعلمين: "أنتم باكورة التغيير المنشود والمأمول في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها"، مضيفا أنه ستتم متابعة أدائهم ومتمنيا لهم وافر التوفيق والسداد في تقديم نماذج تربوية مضيئة ناجحة وفعالة لقيادات مدرسية مؤهلة ومدربة تساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة مطروح.