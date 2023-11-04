عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة باكورة التغيير في الإدارة

مدي تعليم مطروح خلال
مدي تعليم مطروح خلال اللقاء

التقي عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع المعلمين الذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة وعددهم ستة معلمين وذلك عقب عودتهم من القاهرة بعد اجتياز التدريبات المهنية الخاصة بالإدارة والقيادة خلال الستة أشهر الماضية وحصولهم على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي وذلك بحضور دينا عبد الله مدير إدارة التنسيق ومنسق مبادرة 1000 معلم للقيادات الشبابية بتعليم مطروح.

مطروح.. تنفيذ مناورة إخلاء جزئي ناجحة بمستشفى الأطفال التخصصي بإشراف الحماية المدنية

بعد رفع أسعار البنزين.. لا زيادة في تعريفة الركوب بمطروح


ورحب شحاتة بالمعلمين مقدما لهم الشكر والتقدير لتمثيلهم المشرف لمحافظة مطروح والمنظومة التربوية بالمحافظة لافتا إلى أن انتقاءهم جاء طبقا لخبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية والتي أهلتهم للمشاركة بفعالية في المبادرة الرئاسية.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن المبادرة الرئاسية تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لخطة تطوير التعليم في جميع جوانبه من مناهج وأدوات تقييم وكذلك اختيار مديرين أكفاء يتميزون بالفكر الإبداعي المتطور.

وأوضح وكيل الوزارة للحضور أنه وفقا للتعليمات الوزارية سيتم قريبا جدا صدور قرار بتعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية وتوزيعهم على المدارس بشكل عادل ومنصف وبما يستحقونه مؤكدا لهم أن تعليم مطروح حريصا على تقديم كافة سبل الدعم لهم وتسخير السبل الممكنة لنجاحهم في قيادتهم الجديدة للمدارس.

وقال وكيل الوزارة للمعلمين: "أنتم باكورة التغيير المنشود والمأمول في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها"، مضيفا أنه ستتم متابعة أدائهم ومتمنيا لهم وافر التوفيق والسداد في تقديم نماذج تربوية مضيئة ناجحة وفعالة لقيادات مدرسية مؤهلة ومدربة تساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ساعة واحدة| تغيير جديد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وهذا موعد انتهاء الأزمة رسمياً

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

ترشيحاتنا

أسعار الذهب الآن في مصر وثمن عيار 21 مفاجأة

أخصائية تغذية علاجية توضح أنواع الأنيميا وأسبابها| فيديو

البنتاجون يؤكد عدم جاهزية الجيش الصيني للحرب وبكين تتهم واشنطن بتخريب السلام العالمي

كرات نارية.. ظاهرة سماوية مذهلة في هذا الموعد | تفاصيل

وقف إطلاق النار فورا.. ماذا ناقش وزراء الخارجية العرب باجتماعهم مع بلينكن؟

حُسم الأمر.. كلوب يكشف عن السبب الوحيد لرحيل محمد صلاح واسم ناديه الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند المشي حافي القدمين على العشب؟

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

بخلاف التسوس وهشاشة العظام.. مخاطر صادمة تتسبب بها المشروبات الغازية|احذرها

لن تصدق| تناول هذه الخضروات تساعد في تقوية المناعة بفصل الشتاء

فيديو

هل يرتفع مجددا؟ .. سعر جرام الذهب ومفاجأة في عيار 21

سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز بعد تحريك أسعار البنزين رسميا.. فيديو

ادلها سبحة.. معجب يفاجئ نوال الكويتية في حفل السعودية

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ