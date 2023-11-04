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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس الفنية إلى 90%.. القمر يجاور النجم بولوكس العملاق في مشهد بديع بالسماء طوال الليل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مديرة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية: تدريب الطلاب يتم بورشنا ومسارح أكاديمية الفنون
قالت أسماء جميل منير مدير مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، أن الجانب العملي يطبق من خلال تدريب الطلاب بورش المدرسة ومسارح أكاديمية الفنون، ليكون مؤهل بشكل كامل للعمل في مختلف المجالات الفنية.

بعد تطوير التعليم الفني| ارتفاع نسب حضور الطلاب بمدارسه إلى 90%
بذلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جهدا كبيرا؛ لتطوير التعليم الفني في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه خلال الفترة من 2018-2023 تمت الشراكة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أنها بدأت بـ 3 مدارس في عام 2018 ووصلت إلى 70 في 2023.

القمر يجاور النجم بولوكس العملاق فى مشهد بديع بالسماء طوال الليل
تتزين سماء مصر الليلة بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.

جامعة القاهرة فى أسبوع | تأسيس كرسي لليونسكو لحفظ التراث .. كامل الدعم للقيادة السياسية لحفظ الأمن القومي
شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

أستاذ علوم سياسية: حكومة يمينية متطرفة تشكلت في إسرائيل الأشهر الأخيرة |خاص
كشف الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ علوم سياسية بـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن الأسباب التى أدت إلى أحداث غزة.

إنشاء جامعة أهلية.. القاهرة تصدر 10 قرارات هامة
عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

 

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