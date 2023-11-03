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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية: تدريب الطلاب يتم بورشنا ومسارح أكاديمية الفنون

أسماء جميل منير
أسماء جميل منير

قالت أسماء جميل منير مدير مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، أن الجانب العملي يطبق من خلال تدريب الطلاب بورش المدرسة ومسارح أكاديمية الفنون، ليكون مؤهل بشكل كامل للعمل في مختلف المجالات الفنية.

وأضافت منير  لـ “صدى البلد”، انه يتواجد داخل مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، عدد 7 ورش تخصيصية حيث لكل قسم معمل وورشة خاصة بيه يتم تدريب الطلاب بها، كما اننا نلحق الطالب بتدريب ميداني في المسارح والبلاتوهات بواقع 14 ساعة حيث يؤدي كل قسم تدريب ميداني.

واشارت مدير مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، انه يتم تدريب الطلاب ايضآ داخل مسارح الاكاديمية مثل مسرح نهاد صليحة و مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح قاعة سيد درويش بإضافة إلي مسارح اخرى كثيرة، كما انه يتم ايضآ تدريب الطلاب في بلاتوهات معهد سينما.

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على جانب آخر زارت وفود من دولتي الكونغو وكوت ديفوار مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، بما في ذلك مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة وي مدينة نصر للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الشهيد احمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا من قبل وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من الدول الأفريقية في استكشاف التجربة المصرية في منظومة التكنولوجيا التطبيقية.

رافق الوفود في زيارتهم الدكتور تامر نجم الدين، المدير العام للإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى مديري المدارس والشركاء الصناعيين.

وتعكس هذه الزيارات رغبة الدول الأفريقية في الاطلاع على تفاصيل التجربة المصرية في منظومة التكنولوجيا التطبيقية وتبادل الخبرات.

وأبدت الوفود رغبتها في إقامة برنامج تدريبي مكثف لطلابها في مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية واكتساب التدريبات العملية بها.

وتؤمن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية في مجال التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتأكيد على أهمية الشراكة مع رجال الصناعة في القطاع الخاص، كما تسعى لتعزيز  العلاقات الخارجية من خلال تبادل الوفود وإقامة برامج تدريبية مكثفة.

وعلى جانب آخر .. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بزيارة جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المعرض والملتقى الدولي السنوي الثاني لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع قوى عاملة مصر ، حيث تم عرض نماذج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في هذا الحدث الهام.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية  

مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم .

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

وتتكون مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور أساسية وهي :

• العلوم الأساسية والثقافية.
• العلوم الفنية في مجال التخصص.
• التدريب العملي.

ويبلغ إجمالي  مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر حتى الآن  أكثر من 52 مدرسة  في 14 محافظة ،وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة عددها لـ 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.

أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر 

  • تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية
  • توفير بيئة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة أو مواقع التدريب العملي
  • إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي
  • إنشاء التخصصات التقنية الحديثة المتواكبة مع السوق العالمي
  • إعداد أفضل معلمين وموجهين، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.
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