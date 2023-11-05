ينتظر جلسة أخيرة.. تفاصيل اعتذار أحمد فتوح للزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، ينوي الاعتذار لـ إدارة النادي بعد واقعة ترك معسكر الفريق قبل مباراة نادي زد التي خسرها الفارس الأبيض مساء الجمعة الماضي.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن أحمد فتوح اعترف بخطئه على تلك الواقعة.

وعن تجديد الزمالك عقد أحمد فتوح قال حتحوت، أن اللاعب يمر بأزمة مالية في الفترة الحالية، وطلب من إدارة النادي سرعة تجديد عقده والحصول المستحقات المتأخرة، ولكن تفاجئ برد أحمد سلمان عضو المجلس بعدم وجود سيوله ماليه، قائلاً: « فتوح تعب من تكرار الوعود دون تنفيذها، وحينما أبلغه أحمد سليمان ليلة المباراة بعدم وجود أموال في النادي أثار الأمر غضبه، وقرر ترك المعسكر دون إذن».

وأشار حتحوت إلى أن أحمد فتوح يريد البقاء في نادي الزمالك، ولا يرغب في فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء، مؤكداً أن اللاعب لديه نية لتجديد عقده والاستمرار مع الفريق.

وتابع حتحوت، أن هناك جلسة ستجمع مسؤول الزمالك واللاعب للمرة السادسة والأخيرة خلال الساعات المقبلة، للتأكيد على مطالبه، فإذا وافقوا فهو جاهز للتوقيع، وإذا لم يوقعوا سيضطر إلى النظر إلى مصلحته.

https://www.youtube.com/watch?v=ojVVsPOJm-E