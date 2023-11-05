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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 30 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد، استلام 30 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح ليرتفع الإجمالي إلى 451 منذ 21 أكتوبر.

وقال الهلال الأحمر في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك: "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 30 شاحنة محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، تم تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 3 شاحنات مرسلة لها وعدد 19 شاحنة للأونروا، بالإضافة الى 8 شاحنات من الهلال الأحمر المصري الى الهلال الأحمر الفلسطيني".

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وأضاف: "الشاحنات تحتوي على أربع شاحنات مستلزمات طبية وادوية وباقي الشاحنات تحتوي غذاء وماء ومساعدات إغاثية".

وتابع البيان: "وصل عدد الشاحنات المستلمة  منذ تاريخ 21/10/2023 حتى اللحظة الى  451 شاحنة، اي ما يعادل 30 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة".

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