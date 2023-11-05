بعد أرقامه الضعيفة.. موقف كولر من رحيل موديست عن الأهلي في يناير

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رحيل اللاعب الفرنسي أنتوني موديست عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وقال الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن السويسري مارسيل كولر، أبلغ لجنة التخطيط بالأهلي تمسكه باستمرار انتوني موديست في القلعة الحمراء.

وأضاف حتحوت، إن أنتوني موديست، ظهر بشكل جيد خلال لقاء الأهلي والمقاولون العرب، وبشكل مغاير ومختلف تماما عن أدائه في اللقاء السابقة.

وعرض حتحوت، أرقام موديست خلال لقاء المقاولون العرب، والتي جاءت على النحو التالي:

90 دقيقة لم يسجل أو يصنع

3 تسديدات واحدة باتجاه المرمى وأخرى خارجه والثالثة تم اعتراضها

مرواغتين ناجحتين من 4

لمس الكرة 36 مرة

20 تمريرة الصحيح 15 بنسبة دقة 75%

5 تدخلات أرضية ناجحة من 8

تدخلين هوائيين ناجحين من 5

فقد الكرة 11 مرة وله عرضيتين خاطئتين

ارتكب ضده 3 أخطاء

