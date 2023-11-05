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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شكرًا على الإصرار.. إلهام شاهين توجه رسالة لإدارة المهرجان المصري الأمريكي

صدى البلد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على توجيه رسالة شكر لإدارة مهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون عقب تكريمها اليوم ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام .

 وكتبت إلهام شاهين ، قائلة: «شكرا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.. وشكرا لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة في حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة والألم الذي نعيشه جميعا.. 

وأضافت إلهام شاهين: شكرًا على اختيارك فيلم الافتتاح عن شيرين أبوعاقلة الإعلامية الفلسطينية التي اغتالتها أيادي الاحتلال الغادر.. الفيلم صرخة ألم ووجع على كل شهدائنا.. شكرا للجالية العربية الذين شاركوا فنانين مصر لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكرا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي».

وأختتمت إلهام شاهين بتهنئة لزملائها على تكريمهم ، قائلة: «مبروك تكريم الفنانة لبلبة وعمرو يوسف والمخرج هاني لاشين.. أنتم خير سفراء لبلدكم ودايما مشرفين مصر وللفن المصري في كل مكان في العالم.. ونرفع جميعا شعار المهرجان.. فلسطين في القلب».

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مصر خط أحمر .. إلهام شاهين تحذر من محاولات التآمر

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ووجهت إلهام شاهين رسالة شديدة اللهجة خلال الأيام الماضية لكل من يحاول تدبير المؤامرات على مصر من قبل دول الغرب ، وذلك أثر الظروف والتحديات الحالية وتفاقم القضية الفلسطينية ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين ، قائلة: "تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية.. ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها.. ولأن جيش مصر هو الأقوى فى المنطقة العربية، بعد توطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح.. واتساع قوة مصر العسكرية مما يزيد نفوذها السياسي".

وأضافت إلهام شاهين ، قائلة: ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا.. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها.. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.


 

أبرز إطلالات إلهام شاهين إلهام شاهين فى المهرجان المصري الأمريكي المهرجان المصري الأمريكي القضية الفلسطينية

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