برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف في 15 مسجدًا بسيناء

تنظم مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء ، برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى عدد 15 مسجدًا بأوقاف شمال سيناء خلال شهر نوفمبر 2023م ، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء ، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، و الدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف).

تأتى هذه المساجد ضمن خطة الوزارة لتنظيم برنامج المنبر الثابت المشترك على مستوى المديريات الإقليمية في 1012مسجدا.

نعمة الأمن:

والموضوعات التي ستتناولها كالتالى:

- الثلاثاء :7 /11/ 2023م ، عن موضوع: (نعمة الأمن ).

- الثلاثاء : 14 /11/ 2023م ، عن موضوع: (الإتقان سبيل الأمم المتحضرة).

- الثلاثاء : 21 /11/ 2023م ، عن موضوع: (الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في ضبط السلوك الإنساني).

- الثلاثاء :28 /11/ 2023م ، عن موضوع: (أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع).