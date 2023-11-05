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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف في 15 مسجدًا بسيناء

برنامج المنبر الثابت
برنامج المنبر الثابت بمساجد سيناء

تنظم مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء ، برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى عدد 15 مسجدًا بأوقاف شمال سيناء خلال شهر نوفمبر  2023م ، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء ، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، و الدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف).

 

تأتى هذه المساجد ضمن خطة الوزارة لتنظيم برنامج  المنبر الثابت المشترك على مستوى المديريات الإقليمية في 1012مسجدا.

 

نعمة الأمن:

 

 والموضوعات التي ستتناولها كالتالى:
- الثلاثاء :7 /11/ 2023م ، عن موضوع: (نعمة الأمن ).
- الثلاثاء : 14 /11/ 2023م ، عن موضوع: (الإتقان سبيل الأمم المتحضرة).
- الثلاثاء : 21 /11/ 2023م ، عن موضوع:  (الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في ضبط السلوك الإنساني).
- الثلاثاء :28 /11/ 2023م ، عن موضوع: (أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع).

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