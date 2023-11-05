استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال شرق القدس

استشهد، صباح اليوم الأحد، فلسطينيان وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلًا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد شاب محاصر داخل المنزل.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.

وأعلنت مدرستا بنات أبو ديس والمعهد العربي عن تعطيل الدوام الوجاهي في البلدة وتحويله إلى دوام عن بعد حرصًا على سلامة الطلبة، وحدادا على روحي الشهيدين.