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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أغلى من iPhone 15.. أول هاتف في العالم يدعم البلوكتشين

هاتف METAVERTU 2
هاتف METAVERTU 2

عادت شركة Vertu، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية الفاخرة والمجوهرات الفريدة والمكلفة للغاية، بقوة مع هاتف محمول جديد مخصص لعشاق الذكاء الاصطناعي وWeb3، وهو أول هاتف في العالم يدعم تقنية البلوكتشين Blockchain.

وينطلق الهاتف الذكي الجديد للشركة البريطانية تحت اسم METAVERTU 2، وهو هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد، يروج لنماذج لغة الذكاء الاصطناعي التي تعمل على الهاتف وأمان Blockchain الخاص به، ولكن تم طرحه مقابل سعر أغلى 10 أضحاف من هاتف iPhone 15 التابع لشركة آبل.

 

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أول هاتف في العالم يدعم البلوكتشين

تم تجهيز الهاتف المحمول بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ويوفر الاختيار بين تكوينات تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت و1 تيرابايت.

هاتف METAVERTU 2

يأتي الهاتف مزودا بشاشة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1.5 تبلغ 1260 × 2800 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

يستمد الهاتف طاقته بواسطة بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 65 وات.

هاتف METAVERTU 2

جاء الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 54 ميجابكسل، مزودة بتثبيت بصري للصورة، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل مثبتة بصريا، يتولى مستشعر بدقة 16 ميجابكسل التقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

توفر شركة Vertu الهاتف في 4 ألوان مختلفة هي: الأسود الكربوني، والأبيض الكريمي، والأزرق الداكن، والأسود، وتقول الشركة إنها تستخدم جلد التمساح المستورد من درجة بيركين إلى جانب الفولاذ المضاد للحساسية من الدرجة الفضائية وكريستال الياقوت في الأقسام الزجاجية. و

هاتف METAVERTU 2

يتميز METAVERTU 2، بميزات تشفير تتضمن مفاتيح خاصة مجزأة مخزنة على الهاتف ورقاقة أمان خاصة لتخزين البيانات الحساسة في بيئة معزولة، تستهدف هذه الميزات الأشخاص الذين يتعاملون مع العملات المشفرة التي يجب تخزينها في المحفظة الرقمية.

سيقوم الهاتف بحماية الرسائل من خلال التشفير الشامل وإرسال إشعارات فورية عندما يقوم الشخص الموجود على الطرف الآخر بالتقاط لقطة شاشة أو تسجيل الشاشة، كما يدعم الهاتف ما يسمى Ghost System الذي يوفر حذفا بنقرة واحدة لجميع البيانات الحساسة المخزنة على الجهاز.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على نموذج للذكاء الاصطناعي لتخطيط خط سير سفرك، أو العمل كمرافقك الافتراضي، أو العمل كمستشارك المالي المسمى Gordon، أو أن يكون خادمك الرقمي باسم Alfred.

أتاحت شركة Vertu هاتف METAVERTU 2، مقابل سعر حوالى 5,100 دولار (أي ما يعادل 156 ألف و298 جنيها مصريا)، إم الإصدار الفاخر المزود بجلد التمساح سيتاح بسعر 9,300 دولار (أي ما يعادل 280 ألف جنيه مصري).

هاتف METAVERTU 2
هاتف METAVERTU 2 شركة Vertu البلوكتشين الذكاء الاصطناعي

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