أمير هشام: كولر يطلب التعاقد مع عمر كمال وأحمد فتوح

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90"، أن اجتماع لجنة التخطيط وإدارة النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تمت خلاله مناقشة التعاقدات الجديدة.





وقال هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر طلب بكل قوة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المتوقع حدوث تواصل بين الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة".





وتابع أمير هشام: "الاسم الثاني الذي تم طرحه، هو أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، وأكد كولر رغبته في التوقيع مع اللاعب، وهناك تحركات من أجل الحصول على خدماته، خاصةً أن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري".