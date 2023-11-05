فوق الـ100 عام.. معمرات يكشفن سر الحياة الطويلة

قصة مشوقة من نوعها أثارت الجدل لثلاث سيدات يعشن في دار للمسنين وتزيد أعمارهن على 100 عام، وقد كشفن عن أسرارهن لعيش حياة طويلة.

ونشرت صحيفة “الديلي ميل” القصة المشوقة لهؤلاء السيدات اللاتي يعشن في في دار مسنين وتزيد أعمارهن على 104 أعوام، وهن إيرين، 101 عام، وفيليس، 103 أعوام، وديزي.

ولا تزال السيدات يضحكن ويستمتعن بالحياة على أكمل وجه، ويبقين نشيطات، ويحاولن قضاء الوقت مع العائلة، والحصول على الهواء النقي.

وتعد كل من ديزي وفيليس هما الأكبر سناً، وهما من محبي ممارسة تمارين اليوجا، والرقص، وركوب الدراجات.

وتقول فيليس، والتي لديها ثلاثة أحفاد، إن العيش وتناول الطعام الصحي يعد أمرا مهما للغاية.

وأكدت أنه يجب إدخال الخضراوات في النظام الغذائي اليومي.

وقدمت نصيحة للعيش عمرا طويلا وهي أن يكون الشخص لطيفًا ومتفائلًا لأن الشعور الإيجابي هو مفتاح الحياة.

وتقول ديزي إنها التقت زوجها رامون في عمر 19 عامًا فقط أثناء الرقص، وقد تزوجا قبل 39 عامًا من وفاته، وذلك عن عمر ناهز 60 عامًا فقط.

أما إيرين، فهي قائدة فريق السباحة في مدرستها، ووهي من محبي السباحة والغوص.