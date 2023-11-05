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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل شي بصير عبث وبلا أجوبة شافية.. نسرين طافش تستنكر أفعالا مخزية

نسرين طافش
نسرين طافش

كتبت الفنانة نسرين طافش، منشورا مطولا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، استنكرت من خلاله أفعالا مخزية في الواقع الذي نعيشه. 

وكتبت نسرين طافش، في منشورا: «قليل ما افتح قلبي واحكي بالسوشال ميديا عن شي حساس بالنسبة لى اللي عم شوفوا بالعالم من احداث شيئ مخزي إنسانيا وضميريا وروحيا مو بس بفلسطين و الحروب بالعالم ، حتى بيننا نحن.. كل شي عم بصير عبث وبلا أجوبة شافية.. كل جواب يفتح الف باب للسؤال على مصراعيه .. نظريات متضاربة ..تحليلات متناقضة.. جماعة ما دخلني.. جماعة كبر عقلك.. جماعة التضحية.. جماعة الفلاسفة.. جماعة البقاء للأقوى.. جماعة التوازن.. جماعة الندب.. جماعة الحكماء.. جماعة المابعرف.. جماعة أنا بعرف كل شي.. جماعة اللهم أسألك نفسي.. جماعة هيك قالولنا.. جماعة الحالمين.. جماعة الواعين و جماعة النائمين.. و صراعات و انقسامات حتى بالصف الواحد». 

وتابعت نسرين طافش: «و كل حدى عندو قناعة .. و ایمان مختلف.. ناس من عالم الوعي و الدين و السياسة و الحقوق.. و الإنسانية و الإعلام و الفن.. و الطبخ و الطب و البطالة.. كللللللن يغني على ليلاه.. كلوووو مفكر عندو الحقيقة المطلقة.. كلووووو خاتم المنهج.. كلوووو بدو يلغي الآخر.. بعد كللللل هالحروب الي اصلها حروب بداخلنا (بين حالنا و بين الايغو تبعنا ) بين العتمة و النور ، بين الحقيقة و الوهم و بين بعضنا مين الافضل و الاقوى حتی موازين المفاهيم انقلبت .. شو الي وصلنا لهون ؟ لوين رايحين ؟ و كيف رح نلاقي السلام و نحن هيك ؟ تصبحون على واقع أفضل».

 

أعمال نسرين طافش

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

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