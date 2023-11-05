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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة .. احذر من غسل الملابس الداخلية بهذه الطريقة

صدى البلد

هناك خطأ شائع يرتكبه كثيرون عند غسل الملابس الداخلية، يسبب عدة مشكلات صحية، وفقًا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

 

يرتكب كثيرون خطأ شائعا عند غسل الملابس الداخلية وهو غسلها على درجة حرارة أقل من 60 درجة مئوية، وغسلها مع العناصر الأخرى مثل ملاءات السرير والمناشف، ما يُزيد خطر انتشار الجراثيم والبكتيريا".

 

كما يسبب إعادة الملابس المحملة بالبكتيريا إلى الخزانة، انتشار الجراثيم إلى الملابس الأخرى".

 

لذا من الضروري غسل ملابسك بشكل منفصل عن الملابس الأخرى مثل ملاءات السرير والمناشف للسبب نفسه".

 

التلوث البرازي يمكن أن يبقى في أقمشة الملابس، ويشق طريقه إلى أشياء أخرى في أسطوانة الغسالة، ما يزيد خطر إصابتك بالمرض".

 

فإن إضافة معقم الغسيل إلى الملابس سيؤدي إلى إزالة الجراثيم بشكل فعال.

 

هناك أنواع عديدة من البكتيريا التي يمكن العثور عليها في البراز البشري، ولعل أبرزها "E.coli"، التي تعيش في الأمعاء.

 

في حين أن بعض سلالات الإشريكية القولونية غير ضارة، فإن البعض الآخر يؤدي إلى أعراض غير مريحة وخطيرة مثل الإسهال والإسهال الدموي والقيء وآلام المعدة والتشنجات".

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