تخريج 50 شابا من برامج التدريب المجانية للشباب بالإسماعيلية





اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، الدورات التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة ، والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني التابعة للمديرية، وكذلك إجراء الاختبارات النهائية للدورات ، وتعيين الخريجين في الدورات فى مصانع وشركات القطاع الخاص ، وذلك فى إطار سعى المديرية لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة للدخول الى سوق العمل الحر ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروع صغير خاص..

وأوضح حسن رداد مدير المديرية ، بأن هذه البرامج التدريبية المجانية استفاد منها 50 شابا ، بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية ، منوهاً إلى تعيين الخريجين من دورة التفصيل والخياطة بمصنع جيد تيكستايل بموجب بروتوكول التعاون بين المديرية والطرفين .

كما تم تعيين الخريجين من دورة التبريد والتكييف بمصنع السويدي للكابلات ، مشيراً إلى ان المتدربين قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية والتى ساهمت فى تعلم مهارات الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف .

وأشاد مدير المديرية بمستوى المتدربين ومهاراتهم في الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف واتقانهم للمهنة والذى ظهر جلياً فى جودة المنتجات التى قامو بصنعها والموديلات المختلفة من الملابس، مؤكداً استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

شهد فعاليات الاختبارات مع مدير المديرية؛ دعاء السيد مديرة مركز التدريب ، وساميه عبدالسلام مديرة إدارة عمل الاحياء .

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