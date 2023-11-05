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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية لتلاميذ الإبتدائية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

دشن  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على أمراض سوء التغذية (الأنيميا - السمنة – التقزم ) لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة (100 مليون صحة) بالمدرسة التجريبية المتميزة للغات بشبين الكوم .

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وتفقد المحافظ نقطة الفحص بمدرسة التجريبية المتميزة واطمئن على خط سير الحملة بداية من تسجيل بيانات الطلاب مرورا بقياس الوزن والطول ووصولا إلى مرحلة التشخيص وتحرير خطابات إلى هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة ، مؤكداً بحسن معاملة الطلاب والإستغلال الأمثل للمعدات والأدوات الطبية وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة .


ووجه المحافظ بإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملة للوقوف على الوضع الصحى للطلاب بإعتبارهم جيل المستقبل وأمل نهضة مصر، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب . 


من جانبها أوضحت الدكتوة رشا خضر وكيل وزارة الصحة إلى أن عدد الطلاب المستهدفين(677)  ألف و(795) طالب وطالبة بإجمالى ( 1141) مدرسة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة  وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى ، مؤكدة أن المبادرة تستهدف مسح شامل لكافة طلاب المرحلة الإبتدائية وذلك من خلال قيام فرق طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة ،وسيتم إجراء التدخلات الصحية اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب ، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية قد نجحت في خفض نسبة الأنيميا لدى الطلاب من 30% إلى 12% مما يساعد على إنشاء جيل بصحة جيدة  قادر على مواجهة التحديات.


وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية ، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للمبادرات الرئاسية لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين .

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