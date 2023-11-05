عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات بمدارس سيناء حول جيل بكرة يكبر بصحة

ندوات بمدارس سيناء
ندوات بمدارس سيناء حول جيل بكره يكبر بصحة

نظمت مديرية الصحة شمال سيناء،  ندوات  بمدارس المحافظة تحت شعار: «جيل بكرة يكبر بصحة» ، تحت رعاية  الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة وبتكليف من الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي ..وبالتعاون مع وحدة حماية الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء. 


أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام بالمديرية ، أن الهدف من المبادرة هو تعليم أبناءنا  وتربيتهم صحيا باستعراض البرنامج الصحى اليومى من أجل صحة أفضل للأجيال القادمة.. كذلك تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض بالمنشآت التعليمية. 

 

التغذية السليمة :

 وأوضحت شيماء عبد الحليم مثقف صحي إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء   بندوة اليوم ، بمدرسة احمد عسكر  بالعريش،   أهمية التغذية السليمة والنظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها. 

 

وكذلك أهمية نظافة الأيدى قبل الأكل وبعده وبعد قضاء الحاجة وكلما اتسخت الأيدى، وكذلك قص الأظافر ومراعاة عدم اللعب بالأصابع وعدم وضعها بالفم والأنف، وأهمية نظافة الوجه والعينين لحمايتهما من وقوف الذباب عليها ونقل الأمراض.

 

وأوضح فتحي عثمان مسؤل التثقيف والإعلام بمديرية الصحة أهمية الوقاية من الأمراض المعدية وذلك عن طريق التهوية الجيدة وشرب الماء بكميات كافية والتعرض للشمس وممارسة الرياضة والراحة لفترات كافية.


وأضافت ، مني على مدير وحدة رعاية الطفل بالمحافظة ظاهرة   العنف والتنمر  وأشكاله وانواعه في المجتمع  مشيرة الي الخط الساخن 16000  لحماية ونجدة  الطفل.

txt

حملات رقابية على محلات الجزارة بمدن شمال سيناء

سيناء مدارس ندوات الصحة جيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

سوق سوداء .. شخص يجمع 25 مليون جنيه من المصريين العاملين بالخارج

الرئيس الفلسطيني يطالب أمريكا بالوقف الفوري لقصف غزة

تحرك حاسم للناخبين العرب.. تحذيرات لبايدن من خسارة الانتخابات بسبب دعم إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق: سنخسر الحرب أمام حماس إذا حدث هذا الأمر

قرارات عاجلة في التهام حريق لسيدة وصغارها الثلاثة في شقة الطالبية بالجيزة

رئيس الشيوخ يعترض على محاولة بعض النواب الخروج عن «دراسة سوق الكربون»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أجمل نساء عصرها.. الأميرة فوزية تسببت في أزمة بين مصر وإيران ما القصة؟

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية.. اعرف المقادير

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ