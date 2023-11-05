ندوات بمدارس سيناء حول جيل بكرة يكبر بصحة

نظمت مديرية الصحة شمال سيناء، ندوات بمدارس المحافظة تحت شعار: «جيل بكرة يكبر بصحة» ، تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة وبتكليف من الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي ..وبالتعاون مع وحدة حماية الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء.



أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام بالمديرية ، أن الهدف من المبادرة هو تعليم أبناءنا وتربيتهم صحيا باستعراض البرنامج الصحى اليومى من أجل صحة أفضل للأجيال القادمة.. كذلك تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض بالمنشآت التعليمية.

التغذية السليمة :

وأوضحت شيماء عبد الحليم مثقف صحي إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء بندوة اليوم ، بمدرسة احمد عسكر بالعريش، أهمية التغذية السليمة والنظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها.

وكذلك أهمية نظافة الأيدى قبل الأكل وبعده وبعد قضاء الحاجة وكلما اتسخت الأيدى، وكذلك قص الأظافر ومراعاة عدم اللعب بالأصابع وعدم وضعها بالفم والأنف، وأهمية نظافة الوجه والعينين لحمايتهما من وقوف الذباب عليها ونقل الأمراض.

وأوضح فتحي عثمان مسؤل التثقيف والإعلام بمديرية الصحة أهمية الوقاية من الأمراض المعدية وذلك عن طريق التهوية الجيدة وشرب الماء بكميات كافية والتعرض للشمس وممارسة الرياضة والراحة لفترات كافية.



وأضافت ، مني على مدير وحدة رعاية الطفل بالمحافظة ظاهرة العنف والتنمر وأشكاله وانواعه في المجتمع مشيرة الي الخط الساخن 16000 لحماية ونجدة الطفل.