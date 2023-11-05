جامعة حلوان : نحرص على توفير فرص تدريبية عملية للطلاب

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركات المحلية و الدولية و الوزارات المختلفة و المراكز البحثية لتدريب و تأهيل الطلاب و الباحثين علي سوق العمل و تطورات العصر و متطلباته حرصا على تطوير العملية التعليمة و البحثية و تقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل .

وصرح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص قطاع الدراسات العليا علي عقد بروتوكولات التعاون مع الشركات و المراكز البحثية، حرصا علي توفير فرص تدريبية وعملية للطلاب بكافة الكليات خاصة طلاب كليات القطاعات العلمية، للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمراكز ومعامل المعاهد البحثية وتسويق الابتكارات والأبحاث التطبيقية للطلاب ، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ووقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة

ووقع البروتوكول عن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وعن معهد بحوث البترول الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير المعهد، بحضور نواب رئيس جامعة حلوان وعدد من قيادات المؤسستين.



كما نظم قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، قافلة تمريضية عن الاكتشاف المبكر لسكر الحمل، ضمن سعي جامعة حلوان المتواصل للقيام بدورها البارز في خدمة المجتمع، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وقالت الدكتورة صفاء إسماعيل عميد الكلية: "تأتي أهمية هذه القافلة في توعية المجتمع وخاصة السيدات بأهمية الاكتشاف المبكر لمضاعفات الحمل مثل سكر الحمل، من خلال الكشف الدوري واتباع نمط حياة صحي، حرصًا من الكلية على تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية لأفراد المجتمع" أمام البوابة الرئيسية للكلية ومقر المبنى الإداري بالجامعة والبوابة الرئيسية للجامعة، وتضمنت القافلة أنشطة متنوعة من قياس للضغط والسكر والوزن لحوالي 160 موظفة وطالبة من مختلف كليات الجامعة والمبنى الإداري، بالإضافة إلى تقديم توعية وتثقيف صحي عن أهمية متابعة الحمل والاكتشاف المبكر لسكر الحمل وعن أهمية التغذية السليمة والتمارين الرياضية للسيدة الحامل. كما ساهم جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الفرقة الثالثة بالقسم في أعمال القافلة

ويعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته الألماني عن بدء التسجيل في دورات اللغة الألمانية مستوى 1.1.A ومستوى 1.2.A لطلاب الجامعات المصرية.

وتقام فعاليات الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المركز على تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم من خلال توفير دورات لغوية متخصصة ، على أن تكون مدة المستوى الواحد 60 ساعة تدريبية، وعلى الراغبين في التسجيل التوجه لمركز اللغات، وسيتم الإعلان عن المواعيد فور اكتمال العدد.

وتبلغ الرسوم 1600 جنيه للمستوى الواحد + صورة بطاقة الرقم القومي، مع وجود خصم 50% لطلاب كليتي الهندسة والطب.

و تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وقال مركز تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeDfkoXhR7_ZjihabfXES-PTrJZq2_o5scd0vX9fgGJVdm9fA/viewform?usp=embed_facebook&fbclid=IwAR3yRNnXejock83hMRu16suHkOB5ChkKmEyyHppeMPQlSHxBRDyOYx4bQxA_aem_AYpWU9wpzcIy7C6ufC_oZCN1HCdqfaGy0yAVeu8rBTVRAcsS7kVmoSyGdH2HSEioino&pli=1

ومن هذه الدورات يقدم المركز يوم الأحد 11 نوفمبر 2023 برنامج تدريبي عن الخرائط الذهنية .