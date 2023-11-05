لمرورها بأزمة نفسية.. طالبة تنهي حياتها بإحدى قرى الدقهلية

أنهت طالبة بإحدى قرى الدقهلية حياتها شنقا إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتخلص فتاة من حياتها بإحدى قرى دكرنس.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين ان مصرع بسمله م م ١٦ عاما طالبة بالثانوى والمقيمة بمنشأة عبد الرحمن أثر قيامها بشنق نفسها بحبل غسيل بمنزلها اثر مرورها بأزمة نفسية.



وبالفحص والتحرى تبين أنها تناولت من قبل مواد سامة وتم إنقاذها وتم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر.

تم التحفظ علي الجثة بمشرحه المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتم عمل المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لاستصدار قرار تصريح الدفن او التحويل للتشريح.

