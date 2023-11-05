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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر من 9500 شهيد.. سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل حولت قطاع غزة لمقابر جماعية

عدوان إسرائيل على
عدوان إسرائيل على غزة

أكد  السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، أن إسرائيل حولت قطاع غزة من سجن كبير إلى مقابر جماعية، مشيرا إلى أنه سقط أكثر من 9500 شهيد، وأكثر من 2000 مواطن تحت الأنقاض أغلبيتهم من الأطفال.

وقال دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، إن هناك عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين سقطوا، مؤكدا أنه تم ارتكاب اكثر من 1000 مجزرة دموية، آخرها التي كانت على مخيم للاجئين.

 

أبناء الشعب الفلسطيني

وأضاف السفير الفلسطيني في القاهرة، أن نتنياهو يخوض الحرب على غزة كتحدٍ شخصي، من أجل تفادي الذهب إلى المحكمة بتهمة الفساد، مؤكدا أن القيادة الإسرائيلية تسيطر عليهم عقلية انتقامية من أبناء الشعب الفلسطيني جراء ما تعرضوا له في السابع من أكتوبر الماضي.


 

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