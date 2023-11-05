افهموا ما تحفظوش.. نصائح هامة من اتحاد أمهات مصر لطلاب أولى ثانوي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا مهما شددت خلاله على أهمية أن ينتبه طلاب الصف الأول الثانوي لهذه السنة الدراسية الضرورية بالنسبة لهم.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن مرحلة الثانوية العامة تختلف عن المرحلة الإعدادية، فهي أكثر تفصيلا ومضموناً.

وأضافت عبير أحمد، أن الصف الأول الثانوي يعتبر صفا تأسيسيا للثانوية العامة، مشيرةً إلى أن دراسة الطالب للمواد العلمية والأدبية في هذه السنة هامة جدا، لأنه بناءً عليها يستطيع بعد ذلك تحديد ميوله نحو المواد الأدبية أو العلمية، وبالتالي يتخصص في الصف الثاني الثانوي في الشعبة التي تناسب ميوله وقدراته.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، نصائح مهمة لطلاب الصف الأول الثانوي، شددت خلالها على أهمية تنظيم الوقت بطريقة صحيحة، لكي يتسع لكل المواد المقررة بالصف الأول الثانوي، مع تأكيد ضرورة أن يعتمد الطلاب على الفهم والاستنتاج وليس على الحفظ والتلقين.

ونبهت عبير أحمد على طلاب الصف الأول الثانوي بضرورة الاستعانة بالوسائل التعليمية المساعدة المتوفرة لهم، مثل القنوات التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، أو المنصات الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

كانت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، تلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، شكاوى من طلاب الصف الأول الثانوي، حيث قال الطلاب: "في أولي ثانوي 10 مواد أساسية غير المواد الخارج المجموع، يعني مواد كتير ومش عارفين ننظم وقتنا بعد ما كنا بنذاكر خمس مواد في الإعدادية".

على جانب آخر، أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يحدث تطوير للتعليم إلا من خلال الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن هناك آلية لانتقاء المعلمين الجدد عبر تعيين 150 ألف معلم، بواقع 30 ألف سنويًا على مدار 5 سنوات، ليتم اختيار الأفضل والأجود لأن المعلمين هم من يقودون التغيير والتطوير.

وشدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وأشار الوزير إلى أهمية دور الوزارة فى توعية الطلاب بالتغيرات المناخية، والأمن المائى، والبيئى، وكيفية ترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد طالب لديه القدرة على المنافسة والبحث والتفكير النقدي، خاصة فى ظل الثورة المعرفية والتحول الرقمى.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر، وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر معهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم لتحقيق التغيير المنشود في إدارة المدارس.

كما وجه الوزير بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وسرعة توزيعهم على مدارس المحافظة، كما شدد على أهمية تقديم جميع سبل الدعم لهم، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

ووجه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة الوزارة على موقعها الإلكتروني مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، وذلك مجانا، ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي.

ونوه إلى أن كل وحدة مزودة باختبارات يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها، كما قامت الوزارة بالاستعانة بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات “يوتيوب”، فضلًا عن فترات المشاهدة في المدارس للمواد التعليمية التي تمت إذاعتها على التليفزيون، والتي عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية، وذلك من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفنى، أكد الوزير أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم الفني، وتسعى نحو الارتقاء بالتدريب المهني؛ وتحسين المهارات المهنية للعمالة المصرية في مختلف القطاعات وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لمواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل جديدة لـ500 فني من خريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفق معايير الجودة العالمية للعمل بدولة فنلندا.