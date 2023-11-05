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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تعقد دورات تدريبية للكوادر الأمنية المعنيين بحقوق الإنسان بالوزارة

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

عقدت وزارة الداخلية ، دورات توعوية وتثقيفية بمقر قطاع حقوق الإنسان لعدد من "مديرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات ومديريات الأمن والإدارات العامة"بهدف المحافظة على القيم المهنية والسلوكية والوقوف على أحدث إستراتيجيات حقوق الإنسان. 

وشهدت تلك الدورات عدد من اللقاءات بالضباط المشاركين بالدورات تناولت عدد من المحاور فى مجالات (إستراتيجية الوزارة فى مكافحة العنف ضد المرأة والتعامل مع ذوى الإعاقة – منظومة الشكاوى – دور الإدارة العامة للتواصل المجتمعى كأحد ركائز حقوق الإنسان فى العمل الشرطى – حقوق الإنسان والأمن القومى المصرى فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان).

ويعكس تنظـيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف حقوق الإنسان.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية لمواكبة كافة المستجدات خاصة فى مجال حقوق الإنسان.

البرامج التدريبية العمل الشرطي العنف ضد المرأة حقوق الإنسان دورات تدريبية قطاع حقوق الإنسان منظومة الشكاوى الحكومية وزارة الداخلية

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