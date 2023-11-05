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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشدد على تكثيف الجهود في ملف إزالة التعديات ومواجهة المخالفات

صدى البلد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مؤكدًا الاهتمام  بمتابعة أية متغيرات مكانية أولًا بأول ومراجعتها بدقة على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للتصدي للتعديات والبناء المخالف ، والذي تضمن الإشارة إلى إنه " تم أمس" إزالة العديد من حالات التعدي  على الأرض الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بجانب التحفظ على بعض أدوات وخامات مستخدمة في أعمال المخالفات ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

وجدد المحافظة تأكيداته  على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ،مع استمرار رفع درجة الاستعداد ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

 

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