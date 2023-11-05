لمؤازرة أهالينا في غزة.. وفد من حزب العدل يزور القنصلية الفلسطينية بالإسكندرية

استقبل السفير رأفت بدران، القنصل الفلسطيني بالإسكندرية، وفدا من أعضاء حزب العدل برئاسة الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحزب.

ورحب القنصل الفلسطيني رأفت بدران بوفد حزب العدل الذي جاء ليؤازر أهله في فلسطين وغزة، وهو استمرار للدعم المصري للقضية الفلسطينية المستمرة سواء على المستوى الشعبي والرسمي، لافتا إلى أن المصريين والفلسطينيين أشقاء تربطهم علاقات الدم والأرض ونفس العدو.



وقال بدران إن المقاومة الفلسطينية أظهرت بسالة فائقة في الدفاع عن أرضهم وكشفت وحشية العدو الصهيونى قاتل النساء والأطفال وعدو كل الأديان، فهو يدمر الكنيسة والمسجد والمستشفى والجامعة كلا على حد سواء، وثمن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفضه تهجير الفلسطينيين وكذلك دعمه للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد معتز الشناوي أن الزيارة تأتي لدعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الأطفال والنساء والشيوخ ولم يسلم منه أحد، وهو الأمر الذي كشف معدن الشعب المصري وأنه لا يزال على موقفه من القضية الفلسطينية الداعم والمستمر لشعب فلسطين والمقاومة.

وأوضح الشناوي أن “حزب العدل والقوى السياسية المصرية تدعم وبكل قوة إخواننا في غزة وفلسطين لحين إزاحة المحتل وتوقف العدوان الغاشم، وأن التحركات تتم في كل الاتجاهات من القيادة السياسية والذي كان موقفها واضحا ومتسقا مع الشعب المصري في رفضه لتهجير أهل غزة والداعم للقضية”.

وشارك بالحضور من قيادات حزب العدل، الدكتور فريد شوقي، عضو الهيئة العليا، وأحمد عواد، أمين الثقافة والإبداع المركزى، ومحمود الروبي، عضو المكتب الفنى، وإسلام حافظ، أمين الإسكندرية، وإسلام الجندى، أمين المحليات، وخالد الأمير، أمين الاتصال السياسي، وإبراهيم شحاتة، أمين الشئون القانونية، وماجدة خليل، أمين التنظيم المساعد، وسوزان محمود، أمين ذوى الهمم، وإجلال النزهى، أمين السياحة، ومحمد ناصر، أمين الشباب، وحسام حسن، أمين الاستثمار، وميادة محمد، القيادية بالحزب.