محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات ومتابعة مبادرة خفض الأسعار

شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ على تكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، والتفتيش على المحال والأسواق، وكذلك متابعة مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع بكميات كافية للمواطنين والتصدى لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.



ووفقا لبيان للمحافظة اليوم "الأحد"- انه في هذا الصدد؛ نفذت أحياء منتزة أول وثان وشرق والجمرك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وضبط منظومة الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.



‏‎وأسفرت الحملات عن غلق 26 منشأة، والتحفظ على 3961 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1049 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تُقدر ب437 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.



في سياق آخر، قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ انه في إطار اهتمام الدولة بالتوعية للحد من المخاطر الطبيعية التى تهدد السواحل المصرية، قررت المحافظة بالتنسيق مع لجنة (IOC) التابعة لليونسكو والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تنظيم سلسلة من حملات التوعية التى تجوب المدارس لتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حالة وقوع موجات تسونامى.



وأشار الشريف؛ أن سلسلة برامج التدريب بدأت اليوم "الأحد" بمدرسة سان مارك التابعة لإدارة وسط التعليمية لقربها من خط الساحل بمنطقة الشاطبى، وقد تم تدريب الطلاب على خطة الإخلاء في حال تعرضت المدرسة لموجات تسونامي وتنفيذ نموذج محاكاة لتدريب الطلاب على أماكن الخروج بالإضافة إلى ندوة لتعريف الطلاب بإعصار تسونامي وكيفية التعامل في حال وقوعه، وقد شارك في التدريب إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ووحدة الإسعاف، وجميع الجهات المعنية.



شهد التدريب؛ الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة سوزان الغرباوى نائب رئيس أفريقيا للجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو ، والمهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغييرات المناخية بالمحافظة، ووجيه حنا إلياس مدير مدرسة سان مارك.



يذكر أن يوم 5 نوفمبر هو اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإستعداد للحد من مخاطر أمواج تسونامي وتعزيز تأهب المجتمعات.