حزب "المصريين": مجازر الكيان الصهيوني في غزة انتكاسة للقيم الإنسانية

أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بغزة، وارتكاب مجازر يومية وقتل المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ.

وقال "أبو العطا"، في بيان له إن هذه الأعمال الإجرامية تضاف إلى ما تتعرض له فلسطين المحتلة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري والتي تمثل انتكاسة لكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب يوميا جرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن المجتمع الدولي مات ضميره الإنساني، ليس بالصمت فقط أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا بمنح الغطاء السياسي والدعم العسكري غير المحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل أو وقف صامتا في وجه العدوان الإسرائيلي، ولم يقدم الدعم للفلسطينيين الأبرياء، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته الوحشية، ويرتكب أبشع الجرائم، وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة برا وبحرا وجوا، من خلال استهداف وتدمير التجمعات السكنية والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والطرق ومحطات المياه والكهرباء، وهدم المنازل فوق رؤوس الأطفال والشيوخ والنساء، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، بهدف إجبار المواطنين الفلسطينيين على النزوح أو التهجير القسري من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما لم ولن يحدث سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، فمصر تحت قيادة الرئيس السيسي لن ترضخ للضغوط والابتزاز الذي تمارسه أمريكا ودول أوروبا الغربية.



وأكد أن الممارسات الإجرامية غير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تخالف القوانين الدولية، وهذه الأعمال مرفوضة شكلاً وموضوعا، لأن الكيان الإسرائيلي المتغطرس يستخدم جميع أنواع الأسلحة المحظورة دولياً، ضارباً بالقوانين الدولية عرض الحائط.

ونوه بأنه من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقوقه بالمقاومة المشروعة ضد العدوان الإسرائيلي، مطالبا الشعب الفلسطيني بالاستمرار في الدفاع عن أرضه وحريته ضد الكيان المتغطرس وعدم الانسياق وراء دعوات النزوح إلى الجنوب والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واستنكر رئيس حزب "المصريين"، حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفا هذا الصمت بأنه وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.