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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

3 مشروعات للهيئة العامة المصرية للكتاب بمعرض القاهرة الدولى 2024

صدى البلد

تستعد الهيئة العامة المصرية للكتاب، لإقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته المقبلة في شهر يناير 2024، حيث من المقرر أن تعرض الهيئة العديد من العناوين الجديدة.

ومن بين المشروعات التي تركز عليها هيئة الكتاب، إصدار كتب عن حرب أكتوبر بمناسبة ذكراها الـ 50، إضافة إلى إصدار كتب عن عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين بمناسبة ذكراه الـ 50، بالإضافة إلى الكتب التي تتناول القضية الفلسطينية وتدعمها.

ومن المقرر أن تحتفى هيئة الكتاب بالدكتور سليم حسن والدكتور يعقوب الشاروني، إضافة إلى إعادة طباعة أعماله، ليكون المعرض فرصة لإتاحة هذه الإصدارات للجمهور خلال أيام المعرض، وكانت من أبرز الأعمال التي سبق أن أصدرتها الهيئة للدكتور سليم حسن موسوعة مصر القديمة، التي تقع في 18 جزءا وتتناول تاريخ مصر القديمة، وكذلك من المقرر أن تصدر بعضا من كتب الراحل يعقوب الشاروني، وكتابا يضم مختارات من قصصه للأطفال.

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كانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55،  اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشارونى شخصية لمعرض الأطفال، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، التى عقدت يوم 22 أغسطس الماضي، حيث بدأت اجتماعها لوضع الرؤية العامة للبرنامج الثقافي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الندوات الثقافية والعلمية والأدبية والتاريخية، والأنشطة الخاصة بالطفل، والأنشطة الفنية المصاحبة.

 ووافقت اللجنة على اختيار شخصية المعرض ليكون عالم الآثار الشهير د. سليم حسن، الذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الادب العربي الدكتور طه حسين الدكتور سليم حسن القاهرة الدولى للكتاب القضية الفلسطينية المكتب اللجنة الاستشارية العليا

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