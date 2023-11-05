بالتعاون مع مصر.. تركيا تستقبل ألف مريض سرطان من غزة لتلقي العلاج

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تركيا ومصر اتفقتا على إرسال نحو 1000 مريض بالسرطان وغيرهم من المدنيين المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة في غزة إلى تركيا لتلقي العلاج.

وأضاف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم الأحد، أن أنقرة تخطط لعلاج 1000 مريض بالسرطان وجريح من المدنيين في غزة يحتاجون إلى رعاية عاجلة، بالتنسيق مع مصر.

قال على موقع أكس/تويتر سابقا: نواصل العمل على جلب ما يقرب من 1000 مريض وجريح، الذين تم الإبلاغ عنهم إلينا سابقًا ويحتاجون إلى علاج عاجل، إلى مصر عبر بوابة رفح الحدودية.

وأضاف: نحن نخطط لنقل مرضى السرطان ومن هم في حالة حرجة إلى بلدنا عبر طائرات الإسعاف الجوي والسفن التي تعمل كمستشفى.

وأشار أنه تم منح الإذن لسفينتين تركيتين بدخول الموانئ المصرية، وهما على أهبة الاستعداد للانتشار في أي وقت لنقل المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

قال قوجة يوم الخميس الماضي، إن أنقرة مستعدة لاستقبال مرضى السرطان من مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة، وهو المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في القطاع، والذي خرج عن الخدمة بعد نفاد الوقود هذا الأسبوع.

واليوم، أكد أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره المصري يوم السبت لمناقشة الأمر.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت يوم الثلاثاء أيضا أنها تخطط لعلاج 1000 طفل فلسطيني من غزة، دون أن توضح كيف سيغادرون القطاع إلى الدولة الخليجية.