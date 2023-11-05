عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتعاون مع مصر.. تركيا تستقبل ألف مريض سرطان من غزة لتلقي العلاج

صدى البلد

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تركيا ومصر اتفقتا على إرسال نحو 1000 مريض بالسرطان وغيرهم من المدنيين المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة في غزة إلى تركيا لتلقي العلاج.

وأضاف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم الأحد، أن أنقرة تخطط لعلاج 1000 مريض بالسرطان وجريح من المدنيين في غزة يحتاجون إلى رعاية عاجلة، بالتنسيق مع مصر. 

قال على موقع أكس/تويتر سابقا: نواصل العمل على جلب ما يقرب من 1000 مريض وجريح، الذين تم الإبلاغ عنهم إلينا سابقًا ويحتاجون إلى علاج عاجل، إلى مصر عبر بوابة رفح الحدودية. 

وأضاف: نحن نخطط لنقل مرضى السرطان ومن هم في حالة حرجة إلى بلدنا عبر طائرات الإسعاف الجوي والسفن التي تعمل كمستشفى. 

وأشار أنه تم منح الإذن لسفينتين تركيتين بدخول الموانئ المصرية، وهما على أهبة الاستعداد للانتشار في أي وقت لنقل المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

قال قوجة يوم الخميس الماضي، إن أنقرة مستعدة لاستقبال مرضى السرطان من مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة، وهو المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في القطاع، والذي خرج عن الخدمة بعد نفاد الوقود هذا الأسبوع.

واليوم، أكد أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره المصري يوم السبت لمناقشة الأمر.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت يوم الثلاثاء أيضا أنها تخطط لعلاج 1000 طفل فلسطيني من غزة، دون أن توضح كيف سيغادرون القطاع إلى الدولة الخليجية.

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إسرائيل ومصر والأردن غزة 50 ألف حامل في غزة تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من لبنان ضد إسرائيل بعد مقتل مدنيين في غارة للاحتلال

اتجاه لـ رحيل أوسوريو عن الزمالك وفسخ العقد بالتراضي| إعلامي يكشف مفاجأة

خبير في العلاقات الدولية: استمرار الحرب يحمي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أولى جولاتها الخارجية.. حملة السيسي الانتخابية تزور المجلس القومي للمرأة

حكومة غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات القطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا؟

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

باستخدام فمه ويده .. مشهد مأساوي لأب فلسطيني يبحث عن أولاده تحت أنقاض غزة

لوك مختلف .. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ