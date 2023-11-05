عيل ملوش لزمة.. القصة الكاملة لفيديو بيومي فؤاد وهجومه على محمد سلام

تصدر الفنان بيومي فؤاد مؤشرات البحث بعد أزمته وتصريحاته مع الفنان محمد سلام .

ونرصد القصة الكاملة :

هجوم بيومي فؤاد:



هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

وكان أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

محمد سلام يرد:

أكد الفنان محمد سلام في تصريح خاص لصدى البلد انه لم يرى فيديو الفنان بيومي فؤاد سوى اليوم .

وقال محمد سلام :" معنديش رد على الكلام اللي اتقال .. ولا افضل التعليق على ذلك ".

حقيقة طرد بيومي فؤاد ل محمد سلام من مسرحيته

فيديو يتسبب في ازمه:

انتشرت خلال الساعات الماضيه اخبار تفيد بهجوم الفنان بيومي فواد على الفنان محمد سلام خلال عرض مسرحيته زواج اصطناعي.

وعلم صدى البلد ان مشهد الفيديو المنشت. قد اقتص جزء منه وهو يقول بيومي " هو عيل بالنسبالي ملهوش لازمه .. احب اقدملكم المخرج محمد المحمدي " وتم اقتصاص الجزء الاول لتبدء الازمه .

انا اللي مشيته منها.. حقيقة هجوم بيؤمي فؤاد على محمد سلام بعد عرض المسرحية



انتشرت اخبار خلال الساعات الماضيه ، تفيد بقيام الفنان بيؤمي فواد بالهجوم على الفنان محمد سلام بعد عرض اولي عروض مسرحية زواج اصطناعي .



وافاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الس قيام بيومي بالهجوم على سلام بعد رفض الاخير المشاركه في المسرحيه وانه هو من جعله يمشي من المسرحيه.

ولم يتاكد حتي الان حقيقه هجوم بيومي فواد على سلام او انتشار فيديو لذلك .

محمد سلام :

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر سابقا إكس حاليا مقطع فيديو مثير للفنان محمد سلام أثناء تواجده فى إحدى الديسكوهات وهو الأمر الذى تسبب فى جدل واسع وهجوم شرس عليه بعد موقفه الأخير بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعى وتعاطفه مع أهل فلسطين.

ولكن تبين أن الفيديو الذى انتشر للفنان محمد سلام الهدف منه التشويه بعد موقفه الحاسم والذى كسب به احترام الجمهور والتعاطف معه حيث يعود الفيديو إلى عام 2022 أثناء تواجده للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "عمهم" مع محمد إمام والمنتج أحمد السبكي.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

وأوضح :" أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة فى موسم الرياض".

كشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن البوستر الدعائى لمسرحية «زواج اصطناعي»، والذى يقوم ببطولته مى عز الدين تمهيدا لعرضها خلال الأيام المقبلة.

وكشف بوستر المسرحية عن عرضها فى 30 أكتوبر الحالى لتكون المرة الأولى التى تشارك فيها مى عز الدين فى موسم الرياض بعرض مسرحى والأولى أيضا فى تقديم عمل مسرحى.

ويشارك الفنانة مى عز الدين، فى بطولة المسرحية كل من محمد سلام وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.